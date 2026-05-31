Пожарът край Стара Загора е овладян - мобилен пункт следи за качеството на въздуха

Пожарът, който избухна вчера край Стара Загора, е овладян. Дежурни екипи на пожарната останаха цяла нощ да го охраняват. Няма данни за пострадали хора.
Подпалиха се бали с пластмаса за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк по пътя за село Хрищени. В района се образува силно задимяване. Мобилен пункт за измерване на качеството на въздуха е разположен в старозагорския квартал.
При горене на пластмаса се отделят токсични вещества, които могат да бъдат опасни за здравето. От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора продължават да следят качеството на атмосферния въздух в района. Тази сутрин огнището ще започне да се засипва с пръст, за да може да бъде потушен напълно тлеещият огън.
Калоян Дамянов, областен управител на Стара Загора: "Това, което получихме като данни от РИОСВ - Стaра Загора, че данните за честотата на въздуха са в рамките на нормата. Има известни завишавания в района на самия пожар, но отново не надвишават нормите. Гражданите могат да бъдат спокойни. Възникнал е по данни на собственика на склада в дефектирала машина, но това ще продължи да се изследва от органите на МВР, след като бъде потушен пожарът, тъй като в днешния ден самия обект не е работил. Гражданите в утрешния ден ще виждат дим, което е нормално. Пожарът обаче е напълно овладян."