Пожарът край Стара Загора е овладян - мобилен пункт следи за качеството на въздуха

Пожарът, който избухна вчера край Стара Загора, е овладян. Дежурни екипи на пожарната останаха цяла нощ да го охраняват. Няма данни за пострадали хора.

Подпалиха се бали с пластмаса за рециклиране, складирани на открита площадка срещу входа на Гробищния парк по пътя за село Хрищени. В района се образува силно задимяване. Мобилен пункт за измерване на качеството на въздуха е разположен в старозагорския квартал.



При горене на пластмаса се отделят токсични вещества, които могат да бъдат опасни за здравето. От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора продължават да следят качеството на атмосферния въздух в района. Тази сутрин огнището ще започне да се засипва с пръст, за да може да бъде потушен напълно тлеещият огън.