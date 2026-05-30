Без училищен автобус: Баща остана без работа, за да може да кара децата си в клас

Баща остана без работа, за да вози децата си на училище. Семейството живее в село Стара Кресна, където не идва ученически автобус и Слави Илиев трябва да пътува по два пъти на ден до града, за да учат децата му. Прави го от 13 години и моли училището в Кресна най-после да организира транспорт до селото, а общината да се погрижи за опасния път осеян с дупки.

Слави Илиев и трите му дъщери ежедневно изминават този 15-километров планински път с остри завои и дупки.

Слави Илиев: "13 години, всеки божи ден. Това са 10 месеца учебни в годината по 1200 км, горе-долу 12 000 км на година."

Най-голямата му дъщеря ще бъде абитуриентка, но по-малките Даниела и Павлина са в шести и четвърти клас и имат много време, докато завършат.

Павлина, 4-ти клас: "Всяка сутрин тате ни вози на училище, сутрин ставаме по-рано, в 6.30 - 6.20, и отиваме на училище и започваме да учим и той ни взима на обяд." Даниела, 6-ти клас: "Вече имаме и още едно дете, което пътува с нас. Казва се Иван."

Момчето живее в съседното село Ощава. С майка му се заселили там есента и разчитат на Слави, за да ходи детето на училище. Бащата обаче преди дни останал без работа.

Слави Илиев: "Колкото и да ме търпят колеги и във фирмата, всеки Божи ден аз трябва да отсъствам, защото един и половина аз трябва да ги взема от обедната. Децата не са длъжни да ме чакат по 4 - 5 часа в град Кресна. Първо няма къде да останат. И след това трябва да се приберат да си научат за следващия ден. И затова бях принуден да напусна."

Мъжът отглежда и животни, но парите не стигат, затова се нуждае от работа. От училището в Кресна всеки месец покриват разходите му за гориво, но след 13 години се надява най-после да организират и транспорт за децата.

Слави Илиев: "Нека те да дойдат да си ги взимат от населеното место, да мога да си хвана пак работа." Даниела, 6-ти клас: "Наистина ще е по-добре да се пусне автобус, защото хем тате ще е свободен, хем и ние няма да закъсняваме."

Директорът на училището увери, че обсъждат възможностите и от следващата учебна година най-вероятно ще организират транспорт за трите деца. А от общината са готови през лятото да запълнят дупките по трасето.