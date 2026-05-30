Водолази от цялата страна почистват морското дъно край остров Света Анастасия

Водолази от различни градове в страната се включват в традиционното почистване на морското дъно край остров Света Анастасия. Инициативата е част от усилията за опазване на морската среда в началото на сезона.

Екоакцията събира участници от различни краища на България, които ще се гмурнат в района на острова, за да премахнат отпадъци от морското дъно.

Един от организаторите на инициативата Стоян Димитров.

„ За девета поредна година, преди откриването на туристическия сезон, традиционно почистваме дъното на морето около острова, за да може да бъде приятно на всички, които след нас дойдат и се гмурнат под водата, да видят един хубав свят“, обясни доброволецът Стоян Димитров.

По думите му в инициативата тази година се включват водолази от различни градове в страната.

„Ето тук една доста голяма група от Варна, от Търново имаме хора, които дойдоха, от Шумен. Така че почти цялата държава е представена“, допълва той.

Макар количеството отпадъци да намалява през годините, организаторите продължават ежегодното почистване.

„Винаги намираме по нещо. Не случайно го правим. Да, наистина, в първите години имаше повече отпадъци, сега става по-малко, но това е благодарение. По този начин разбираме, че това, което правим, наистина има полза от него“, обясни Димитров.

Участниците отплаваха с кораб към остров Света Анастасия, където по-късно през деня започва същинската екоакция по почистването на морското дъно.