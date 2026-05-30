Конференция по отбрана в Азия: Пийт Хегсет с коментари за Китай, Европа и НАТО

Има основателно притеснение в Тихоокеанския регион, заради увеличаването на военния потенциал на Китай.



Това заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет на "Диалога Шангри-Ла" в Сингапур – най-важната конференция в Азия в областта на сигурността. В речта си Хегсет призова азиатските съюзници да увеличат военните си разходи, за да противодействат на нарастващата военна сила на Китай.

Съединените щати искат устойчив баланс на силите, при който нито една държава, включително Китай, "няма да може да налага своята хегемония и да поставя под въпрос сигурността и просперитета на нашата нация и на нашите съюзници".

Хегсет коментира и настояването на Съединените щати европейските страни да увеличат разходите си за отбрана.



