Силен европейски отговор на взрива в Галац. Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с пострадалите в писмо до румънския си колега Никушор Дан. Тя заяви, че "като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани". Случилото се в Галацпо думите й, както и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна, представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент.

НАТО и ЕС изразиха солидарност с Румъния след инцидента на румънска територия.

Действията на Москва за пореден път показват готовността й за ескалация, написа германският канцлер Фридрих Мерц. Британският премиер Киър Стармър коментира, че Москва многократно е показала, че не зачита живота на цивилните, международното право или суверенитета на своите съседи.

Засега Румъния не е поискала задействането на чл. 4 от Договора за НАТО, което означава свикване на консултации на съюзниците от Алианса. Миналата година към тази процедура прибегнаха Полша и Естония след нахлуването на руски дронове и изтребители във въздушното им пространство.