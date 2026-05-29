БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Чете се за: 00:25 мин.
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Силен европейски отговор на взрива в Галац

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Силен европейски отговор на взрива в Галац. Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност с пострадалите в писмо до румънския си колега Никушор Дан. Тя заяви, че "като съюзник в НАТО и член на Европейския съюз България винаги ще подкрепя действията на Румъния по защита на нейната територия и на живота на нейните граждани". Случилото се в Галацпо думите й, както и откритите заявления за ескалация на военните действия в Украйна, представляват опасност за мира и стабилността както на Черноморския регион, така и на целия европейски континент.

НАТО и ЕС изразиха солидарност с Румъния след инцидента на румънска територия.

Действията на Москва за пореден път показват готовността й за ескалация, написа германският канцлер Фридрих Мерц. Британският премиер Киър Стармър коментира, че Москва многократно е показала, че не зачита живота на цивилните, международното право или суверенитета на своите съседи.

Засега Румъния не е поискала задействането на чл. 4 от Договора за НАТО, което означава свикване на консултации на съюзниците от Алианса. Миналата година към тази процедура прибегнаха Полша и Естония след нахлуването на руски дронове и изтребители във въздушното им пространство.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „НАТО е готов да защити всеки сантиметър от територията на съюзниците. Безразсъдното поведение на Русия е опасност за всички нас. Те продължават да атакуват цивилни и гражданска инфраструктура в цяла Украйна. И снощи за пореден път показаха, че последиците от незаконната им агресивна война не спират на границата.”

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Агресивната война на Русия премина поредната граница. Изразяваме пълна солидарност с Румъния и нейния народ. Докато продължаваме да укрепваме сигурността, особено на източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия. Подготвяме 21-ви пакет от санкции.”

#след удара #руски дрон #НАТО #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
3
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
5
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на eвропейското във Варна
6
Сияна Алекова отново на върха, второ злато за България на...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: САЩ и Канада

„Ню Глен“ на „Блу Ориджин“ избухна при тест на стартовата площадка
„Ню Глен“ на „Блу Ориджин“ избухна при тест на стартовата площадка
НАТО: Безотговорното поведение на Русия е заплаха за всички нас НАТО: Безотговорното поведение на Русия е заплаха за всички нас
Чете се за: 02:27 мин.
САЩ удължиха до 27 юни срока за купуване на международните активи на "Лукойл" САЩ удължиха до 27 юни срока за купуване на международните активи на "Лукойл"
Чете се за: 01:30 мин.
Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран Джей ди Ванс потвърди за значителен напредък в преговорите с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
Доналд Тръмп: Възможно е да се върнем към ударите Доналд Тръмп: Възможно е да се върнем към ударите
Чете се за: 01:22 мин.
НАСА: Надяваме се хора да обитават Луната до няколко години НАСА: Надяваме се хора да обитават Луната до няколко години
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
България влиза в процедура по свръхдефицит - какви са причините и последиците? (ОБЗОР) България влиза в процедура по свръхдефицит - какви са причините и последиците? (ОБЗОР)
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Румъния с остра реакция, след като руски дрон порази жилищна сграда в Галац Румъния с остра реакция, след като руски дрон порази жилищна сграда в Галац
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Външният министър Велислава Петрова: Този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок Външният министър Велислава Петрова: Този 3-процентен дефицит, който смятахме, че имаме, всъщност ще се окаже доста по-висок
Чете се за: 04:17 мин.
Политика
Американските самолети-цистерни ще останат на летище София до края...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли са САЩ и Иран?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Бдение в памет на загиналото момиче в Благоевград (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ