Двама авантюристи със скейтбордове тръгват на обиколка из цяла България

Дани и Габо поеха на път. Те си поставят амбициозната цел да изминат над 500 километра - от Брегово на границата със Сърбия до Варна. По груби сметки това означава между 50 и 70 километра дневно. Желанието им е да вдъхновят младите хора да бъдат по-активни, да прекарват повече време навън и да правят това, което обичат. Ще ги следваме в голямото им приключение и ще разказваме за каузата, която ги води. Така беше даден стартът на приключението на Дани и Габо. Амбицията им е да изминат разстоянието от 540 километра за по-малко от две седмици.

Даниел Искрев: „Ще следваме Дунав и маршрута на „Дунав ултра“ до Русе, след това към Добрич и Варна. И идеята е да запалим колкото се може повече деца да карат скейт, да са навънка, да са активни, да се занимават повече с природата.Тази сутрин тръгнахме от Брегово и изминахме около 55 км за приблизително 4 часа. Сега сме в село Арчар, където кметицата на селото се присъедини към нас и ни покани да останем при тях. Много се радваме.“ Габриел Искрев: „И да правим нещата, които обичаме, естествено, независимо дали са толкова абсурдни като да прекосим държавата със скейтове. Няма значение. Важното е да правиш това, което обичаш. Могат да се използват и двата крака – например Дани е с левия крак напред, а аз съм с десния. Когато единият крак се измори, може да се сменя опората. Това обаче е по-сложно и изисква време за усвояване – все едно да пишеш с лявата и с дясната ръка. В процеса редувахме краката, но не беше изморително. Шофьорите бяха изключително уважителни към нас. Пътят към София беше затворен от Видин и всички тирове минаваха по нашия маршрут. Те бяха много предпазливи, но в същото време не винаги ни оставяха достатъчно пространство, за да се движим спокойно.“

А пробегът е с кауза. Планират благотворителна кампания за събиране на средства, с които да купят скейтбордове и екипировка за деца.

Габриел Искрев: „Аз лично съм си дал за цел да науча поне 50 деца по пътя да карат скейт и да ги зарадвам и също така смятам да обвържа това пътуване с кампания, с която да набираме средства и накрая на пътуването с всичките събрани средства ще купим скейтове и екипировка и ще ги подарим на децата, на случайни деца.“

По време на пътуването двамата канят всеки желаещ да се присъедини към тях, независимо дали със скейтборд, с велосипед или дори пеша.

Даниел Искрев: „Каним абсолютно всеки да дойде с нас в някаква отсечка и да кара по два, три, пет, десет километра. И като цяло да съберем едно голямо общество в цяла България, че и може и в Европа, да събудим малко обществото, да сме по-жизнени и по-здрави и навън.“

Първи урок за управление на скейтборд получи и екипът ни. Със своето необичайно пътешествие Даниел и Габриел искат да докажат, че мечтите са постижими, когато човек има смелост да тръгне след тях - дори и на скейтборд. Ще изминават по повече от 50 километра на ден.