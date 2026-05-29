БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Чете се за: 00:25 мин.
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама авантюристи със скейтбордове тръгват на обиколка из цяла България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дани и Габо поеха на път. Те си поставят амбициозната цел да изминат над 500 километра - от Брегово на границата със Сърбия до Варна. По груби сметки това означава между 50 и 70 километра дневно. Желанието им е да вдъхновят младите хора да бъдат по-активни, да прекарват повече време навън и да правят това, което обичат. Ще ги следваме в голямото им приключение и ще разказваме за каузата, която ги води. Така беше даден стартът на приключението на Дани и Габо. Амбицията им е да изминат разстоянието от 540 километра за по-малко от две седмици.

Даниел Искрев: „Ще следваме Дунав и маршрута на „Дунав ултра“ до Русе, след това към Добрич и Варна. И идеята е да запалим колкото се може повече деца да карат скейт, да са навънка, да са активни, да се занимават повече с природата.Тази сутрин тръгнахме от Брегово и изминахме около 55 км за приблизително 4 часа. Сега сме в село Арчар, където кметицата на селото се присъедини към нас и ни покани да останем при тях. Много се радваме.“

Габриел Искрев: „И да правим нещата, които обичаме, естествено, независимо дали са толкова абсурдни като да прекосим държавата със скейтове. Няма значение. Важното е да правиш това, което обичаш. Могат да се използват и двата крака – например Дани е с левия крак напред, а аз съм с десния. Когато единият крак се измори, може да се сменя опората. Това обаче е по-сложно и изисква време за усвояване – все едно да пишеш с лявата и с дясната ръка. В процеса редувахме краката, но не беше изморително. Шофьорите бяха изключително уважителни към нас. Пътят към София беше затворен от Видин и всички тирове минаваха по нашия маршрут. Те бяха много предпазливи, но в същото време не винаги ни оставяха достатъчно пространство, за да се движим спокойно.“

А пробегът е с кауза. Планират благотворителна кампания за събиране на средства, с които да купят скейтбордове и екипировка за деца.

Габриел Искрев: „Аз лично съм си дал за цел да науча поне 50 деца по пътя да карат скейт и да ги зарадвам и също така смятам да обвържа това пътуване с кампания, с която да набираме средства и накрая на пътуването с всичките събрани средства ще купим скейтове и екипировка и ще ги подарим на децата, на случайни деца.“

По време на пътуването двамата канят всеки желаещ да се присъедини към тях, независимо дали със скейтборд, с велосипед или дори пеша.

Даниел Искрев: „Каним абсолютно всеки да дойде с нас в някаква отсечка и да кара по два, три, пет, десет километра. И като цяло да съберем едно голямо общество в цяла България, че и може и в Европа, да събудим малко обществото, да сме по-жизнени и по-здрави и навън.“

Първи урок за управление на скейтборд получи и екипът ни. Със своето необичайно пътешествие Даниел и Габриел искат да докажат, че мечтите са постижими, когато човек има смелост да тръгне след тях - дори и на скейтборд. Ще изминават по повече от 50 километра на ден.

#на скейтборд #из България #авантюристи #Габо #Дани #обиколка

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
3
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
5
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Общество

В държавните домове за стари хора има недостиг на места. Как се справят в Кочериново?
В държавните домове за стари хора има недостиг на места. Как се справят в Кочериново?
Момчето, настанено в „Пирогов“ след фаталния купон в Благоевград, вече е изведено от реанимация Момчето, настанено в „Пирогов“ след фаталния купон в Благоевград, вече е изведено от реанимация
Чете се за: 00:25 мин.
27% от децата в България са били изложени на риск от бедност през 2025 г., показват данни на НСИ 27% от децата в България са били изложени на риск от бедност през 2025 г., показват данни на НСИ
Чете се за: 01:47 мин.
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Чете се за: 00:52 мин.
Професиите оживяват: деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София Професиите оживяват: деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София
Чете се за: 03:00 мин.
Средната продължителност на живот у нас се увеличава до 75,9 години, съобщи НСИ Средната продължителност на живот у нас се увеличава до 75,9 години, съобщи НСИ
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Убийството в Цалапица: Рангел Бизюрев получи 17 г. затвор
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
Чете се за: 01:42 мин.
По света
В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли е Иран? В очакване на подписа на Тръмп: По-близо до сделка ли е Иран?
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Парламентът прие закона за създаване на нова Комисия за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП провежда спецакция срещу група за международен наркотрафик
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
В държавните домове за стари хора има недостиг на места. Как се...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ