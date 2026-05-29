Професиите оживяват: деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София

От днес до 1 юни София е домакин на мащабното изложение „Kids Expo“. Четиридневната програма предвижда образователни и спортни занимания, както и демонстрации на работата на различните институции като Министерството на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Целта е децата да научат повече за различните професии чрез игра и личен досег с тях.

Изложението е на площада пред храм-паметника „Александър Невски“, а входът е свободен.

Даниела Узунова, организатор: „Kids Expo Sofia“ e международно събитие, няма друго такова в България, обединява много институции, и то много големи - Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, имаме безброй изложители от образование, спорт и много е интересно. Просто трябва да дойдат и да го видят с очите си, тук за нас е важно, че децата се докосват до нещата, не ги гледат отстрани, могат да пипнат, да влезнат в ролята на всеки един човек, който работи някаква нали по-специална работа.“

Красимир Дитиров, директор на дирекция, „Аварийна помощ и превенция“ към Столичната община: „Нашият щанд показва действия при различните видове бедствия, ние показваме на децата първо филми как да реагират при наводнение, земетресение, горски пожари, аварии и инциденти, като след като гледат филмите започваме една игра, пускаме със шланг пожарен, и целим малките конуси. Тук показваме гасене на пожар, това което нашите спасители го правят през лятото, където има горски пожари, така им е много интересно на децата. От другата страна на щанда показваме аварийно-спасителна техника, която имаме - дронове, хидравлика и лодките, с които разполагаме."

Снимки: БТА