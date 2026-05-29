БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Чете се за: 01:05 мин.
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Чете се за: 01:42 мин.
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Чете се за: 00:50 мин.
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
Чете се за: 04:07 мин.
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Чете се за: 01:45 мин.
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 01:02 мин.
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оптимизират трамвайната мрежа в София, променят маршрутите на 10 линии

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Запази
трамвай памет премина софийски сгради свързани годишнината народния съд
Снимка: Фондация "Софийска платформа"
Слушай новината

С промени в 10 трамвайни линии Столичната община прави трамвайния транспорт по-бърз, по-редовен и по-удобен.

Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност: "Променяме трамвайната мрежа така, че хората да чакат по-малко, да имат повече директни връзки и да могат по-лесно да планират пътуването си."

Столичният общински съвет прие днес предложението на заместник-кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев за оптимизация на трамвайната мрежа в София. Решението обхваща общо 10 трамвайни линии с промени в маршрути на съществуващи линии, разкриване на две нови линии и въвеждане на по-добра синхронизация на разписанията по ключови транспортни коридори.

Целта е трамвайният транспорт да стане по-редовен, по-предвидим и по-удобен за пътниците. Промените са насочени към ограничаване на т.нар. „пакетно движение“ — случаите, в които няколко трамвая в общ маршрут идват почти едновременно, а след това дълго време няма нито един. С новата организация линиите ще бъдат разпределени по-равномерно, особено в участъците, в които няколко маршрута използват общо трасе.

Виктор Чаушев, заместник-кмет по транспорт и градска мобилност: „С това решение правим трамвая по-предвидим и по-удобен за всекидневно пътуване. Най-важният ефект за хората е, че ще чакат по-малко, ще имат повече директни връзки и по-редовен транспорт по натоварените направления.“

Една от основните промени е въвеждането на разписания с ясни и кратни интервали на движение — например 4, 6, 10, 12, 15, 20, 30 и 60 минути. Това позволява по-добро разминаване на линиите в общите участъци и прави разписанията по-лесни за запомняне и използване от пътниците. Така вместо трамваите да се движат накуп, то по натоварените направления ще има по-равномерно обслужване.

Промените обхващат ключови трамвайни линии и направления:

Линия №1 ще бъде удължена до ж.к. „Западен парк“. Така районът ще получи по-добра връзка с центъра и кв. „Иван Вазов“, а в общия участък с линия №6 ще се осигури трамвай приблизително на всеки 6 минути в делничните дневни часове.
Линия №3 ще бъде пренасочена в посока кв. „Орландовци“ през ул. „Струга“. Промяната е свързана с новата организация на линия №1 и запазва обслужването към северната част на града.
Линия №8 ще бъде удължена от ж.к. „Люлин 5“ до пл. „Журналист“. Така жителите на „Люлин“ ще имат по-директна връзка с бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“ и източната част на центъра.
Нова линия №13 ще свързва ж.к. „Захарна фабрика“ с метростанция „Витоша“. Тя запазва като постоянна връзка направлението, което пътниците припознаха като удобно по време на ремонта на бул. „Александър Стамболийски“.
Нова линия №17 ще се движи от ж.к. „Манастирски ливади“ до кв. „Орландовци“. Тя ще подобри връзката между южните и северните части на София и ще облекчи натоварването по линии №7 и №27. По бул. „България“ се очаква синхронизацията да осигури трамвай приблизително на всеки 4 минути в делничните дневни часове.

Освен маршрутните промени, решението предвижда и нови синхронизирани разписания за линии №4, №6, №10, №12 и №18. Целта е трамвайните линии да работят като част от синхронизирана мрежа, а не като отделни несвързани маршрути. Това е особено важно по ключови направления като бул. „Александър Стамболийски“, ул. „Граф Игнатиев“, бул. „Витоша“, бул. “Мария Луиза”, бул. „Христо Ботев“ и др. Синхронизацията ще осигури по-малки интервали по линии №3 и №12. Синхронизация ще бъде направена и в почивните дни, което ще доведе до по-кратки интервали и значително по-редовно обслужване през уикендите.

Промените ще бъдат въвеждани поетапно. Промяната на линия №1 и разкриването на новата линия №13 са предвидени за въвеждане не по-късно от 15 юни 2026 г. Промените по линии №3 и №8, разкриването на линия №17 и синхронизацията на линии №4, №6, №10, №12 и №18 са предвидени за въвеждане не по-късно от 17 ноември 2026 г. Това се налага във връзка със започващия ремонт на трамвайното трасе по бул. “Мария Луиза”, в участъка от ул. “Козлодуй” до ул. “Опълченска”.

Очакваният ефект за пътниците е по-малко чакане на спирките, повече директни връзки, по-равномерно движение на трамваите и по-добри възможности за прекачване към други линии и метрото. Синхронизираните разписания създават и предпоставки за по-добро управление на движението по трасетата, включително възможност за координирани светофарни програми тип „зелена вълна“.

Въвеждането на промените ще бъде координирано от направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столичната община, а Центърът за градска мобилност ще обнови информацията по спирките и информационните табла за всички засегнати линии.

#трамвайно движение #движение на трамваи #София

Последвайте ни

ТОП 24

През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
1
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
САЩ и Иран са постигнали сделка
2
САЩ и Иран са постигнали сделка
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна имат нотариални актове, плащали за ток и вода
3
Собствениците на домове в "незаконния град" край Варна...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
5
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на...
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
6
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
4
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Регионални

Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Професиите оживяват: деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София Професиите оживяват: деца влизат в ролята на спасители, полицаи и военни в София
Чете се за: 03:00 мин.
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
Чете се за: 01:05 мин.
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на база факти и документи, а не чрез политически внушения
Чете се за: 05:25 мин.
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната причина за разпита на кмета Ерол Мюмюн
Чете се за: 02:30 мин.
Още една жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг Още една жертва на пожара в хотел в Слънчев бряг
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес Иван Шишков: Началникът на кадастъра във Варна трябва да има заповед за уволнение от днес
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България Реакции в парламента след решението на Брюксел за процедура по свръхдефицит срещу България
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Новоизграждащ се приют за бездомни животни в Кърджали е вероятната...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП за наркогрупата в „Дружба“: Дилъри пласирали...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Корпорация КУБ: Проектът в Баба Алино трябва да се разглежда на...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Китайски учени са получили влакна от лунна почва за изграждане на...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ