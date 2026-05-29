Трима задържани след акция, свързана с дейността на корпорацията КУБ

Трима души са задържани за 24 часа по време на акция на варненската полиция, свързана с дейността на "Корпорацията КУБ".

След образуваното досъдебно производство за незаконното строителство в местността Баба Алино през нощта служители на МВР - Варна извършваха претърсване и изземване на адреси, които имат отношение към работата на "Корпорация КУБ".

Иззети са множество документи, засягащи дейността на свързани дружества, компютри и телефони.

За срок до 24 часа са задържани помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.

Претърсването е приключило в 4.00 часа тази сутрин.

