Кооперация КУБ отмени насрочената за днес пресконференция

Корпорация КУБ - строител в местността "Баба Алино", отмени насрочената за днес пресконференция, на която бяха дали заявка да дадат отговори на въпросите от последните дни.

Тази сутрин собственикът на фирмата инвеститор Олег Невзоров е изпратил писмо до медиите, в което посочва, че поради продължаващи действия, насочени към оказване на натиск върху компанията, които блокират работата на офисите и служителите, включително и през нощните часове, се налага отлагането на пресконференцията.