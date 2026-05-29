Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за...
Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца...
Трима задържани след акция, свързана с дейността на...
Румен Радев: Европейската комисия ще започне процедура по...
НАТО с остра позиция след като руски дрон удари жилищна...
Втора жертва след пожара в хотел в Слънчев бряг
Руски дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац
Шофьорът, убил 12-годишната Сияна, остава в ареста

Апелативният съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение на подсъдимия шофьор по делото „Сияна“. За това съобщават от пресцентъра на съда. Със свое определение състав на Апелативен съд – Велико Търново е потвърдил определение, постановено по описа на Окръжен съд – Плевен, с което е оставено без уважение искането на подсъдимия Г. А. за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава.

Става въпрос за делото за катастрофата от 31 март миналата година, при която загина 12-годишната Сияна Попова. Пътният инцидент е станал на път I-3 Бяла – Ботевград, между Телиш и Радомирци. Тогава товарна композиция, управлявана от подсъдимия, се е движила с превишена скорост при дъжд и мокър път, като е загубила устойчивост и полуремаркето е навлязло в насрещната лента. Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано по въззивна частна жалба на защитника на подсъдимия срещу определението на Окръжния съд в Плевен.

Съставът на въззивния съд намира, че и към настоящия момент наличните доказателства не разколебават обоснованото предположение за съпричастност на подсъдимия към деянието, за което е предаден на съд. Не са налице нови обстоятелства, обуславящи изменение на мярката му в по-лека такава, до който извод е достигнал и първоинстанционният съд. Не може да се приеме и че е отпаднала реалната опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е предаден на съд за тежко умишлено престъпление, се посочва в прессъобщението.

В определението на Апелативния съд се казва още, че независимо че обвиняемият е със статут на неосъждан, от събраните доказателства се установява, че той е санкциониран нееднократно по административен ред за нарушения по Закона за движението по пътищата, свързани с превишаване на скоростта, както и е осъждан двукратно в миналото. Съставът на Апелативен съд – Велико Търново също така приема, че задържането на подсъдимия не може да бъде определено като продължително или извън разумния срок, като ритмичното разглеждане на делото сочи, че съдебната фаза на процеса се развива с необходимата бързина, активност и в разумни срокове.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване. Делото за катастрофата ще продължи в Окръжния съд в Плевен на 13 юли. Тогава се очаква да бъдат изслушани експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебномедицинска експертиза.

