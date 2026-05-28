Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване на случая

Стойне Стойнев настоя отново за задържането на 20-годишния Александър Георгиев

Бащата на загиналото 16-годишно момиче от Благоевград със собствено разследване на трагедията. Пред БНТ днес той отново настоя за задържането на 20-годишния Александър Георгиев, който е с повдигнати обвинения за умишлено убийство на дъщеря му.

Тече тридневния срок, в който наблюдаващия прокурор може да протестира или не решението на съда да пусне на свобода студента.

С помощта на приятели на дъщеря си, Стойне Стойнев е събрал над 300 снимки на чатове с участието на Александър Георгиев. Мъжът е предал в полицията всичко, което според него може да послужи за доказване на вината му.

Стойне Стойнев: "Всичко е събрано в интернет, там го има, а не да чакате вече не знам колко дни не могат да му отключат телефона, в интернет го има, просто един тийнейджър с един такъв апарат изважда цялата информация."

Стойнев разполага и със снимки, които по думите му показват, че нараняванията на дъщеря му не са само от падането от високо.

От многопрофилната болница в Благоевград, където е извършена аутопсията на момичето, посочиха, че докато тече разследването няма да коментират резултатите.

След вчерашното решение за освобождаването от ареста на 20-годишния Александър, днес от Окръжния съд в Благоевград излязоха с официална позиция, че правосъдието се основава на доказателства.

„Съдебният акт, постановен в производството по мярката за неотклонение от вчерашния ден, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с процесуалната възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава“ пише в позицията на съда.

Под надзора на Окръжната прокуратура в Благоевград полицията продължава работа по събирането на факти и материали, свързани с трагичния инцидент в ранните часове на 24 май.

Утре в Благоевград се организира бдение в памет на загиналото момиче.

