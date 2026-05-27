Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)

Съдът пусна от ареста студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Само пред БНТ говори бащата на момичето.

Стойне Стойнев: "Хора, свършете си работата и стига пускахте тези убийци на свобода."

Един почернен баща, който не успя да спаси своето дете, поиска днес реални действия и резултати. За да няма утре нови жертви.

Стойне Стойнев: "Спрете я тази дрога, знам, че можете."

Мъжът разказа че във фаталната нощ дъщеря му казала че отива на среща с приятеля си.

Стойне Стойнев: "Манипулирали са я и са я използвали и най-вероятно не е единствената, това е цяла система, цяла схема, много дълъг и голям канал."

Бащата отправи обвинения и към съдията, който днес пусна на свобода 20-годишния Александър Георгиев. Студентът е с повдигнати обвинения за умишлено убийство на 16-годишното момиче.

Стойне Стойнев: "Колко струвате съдия Узунова, колко струвате? Борба измъчвания, и после хвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли?!"

В съда Александър Георгиев запази мълчание.

Пенко Ненов, адвокат на Александър Георгиев: "Такива са доказателствата по делото и в тази връзка съм доволен че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент. - Спомня ли си нещо? - Не дава обяснения, което не означава че не си спомня, както се твърдеше, просто на този етап не дава обяснения момчето."

Окръжната прокуратура ще обжалва решението на съда. А проблема с наркоразпространинето коментира и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: "От няколко години не функционира като хората и както трябва и Националната агенция за борба с наркоразпространението. Не работят добре профилактичните програми не работят превантивните програми, имаме много работя, която да свършим. Не съм привърженик да се създават нови административни структури, но някаква такава структура ни трябва с много по-сериозни правомощия в ръцете, за да може да имаме реални резултати в тази посока."

Как да се ограничи достъпът на деца до наркотични вещества обсъждаха и училищни директори, полиция и прокуратура в Благоевград днес.