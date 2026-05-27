БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо злато за България при девойките на...
Чете се за: 01:52 мин.
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Регионални
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Съдът пусна от ареста студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Само пред БНТ говори бащата на момичето.

Стойне Стойнев: "Хора, свършете си работата и стига пускахте тези убийци на свобода."

Един почернен баща, който не успя да спаси своето дете, поиска днес реални действия и резултати. За да няма утре нови жертви.

Стойне Стойнев: "Спрете я тази дрога, знам, че можете."

Мъжът разказа че във фаталната нощ дъщеря му казала че отива на среща с приятеля си.

Стойне Стойнев: "Манипулирали са я и са я използвали и най-вероятно не е единствената, това е цяла система, цяла схема, много дълъг и голям канал."

Бащата отправи обвинения и към съдията, който днес пусна на свобода 20-годишния Александър Георгиев. Студентът е с повдигнати обвинения за умишлено убийство на 16-годишното момиче.

Стойне Стойнев: "Колко струвате съдия Узунова, колко струвате? Борба измъчвания, и после хвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли?!"

В съда Александър Георгиев запази мълчание.

Пенко Ненов, адвокат на Александър Георгиев: "Такива са доказателствата по делото и в тази връзка съм доволен че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент. - Спомня ли си нещо? - Не дава обяснения, което не означава че не си спомня, както се твърдеше, просто на този етап не дава обяснения момчето."

Окръжната прокуратура ще обжалва решението на съда. А проблема с наркоразпространинето коментира и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на Република България: "От няколко години не функционира като хората и както трябва и Националната агенция за борба с наркоразпространението. Не работят добре профилактичните програми не работят превантивните програми, имаме много работя, която да свършим. Не съм привърженик да се създават нови административни структури, но някаква такава структура ни трябва с много по-сериозни правомощия в ръцете, за да може да имаме реални резултати в тази посока."

Как да се ограничи достъпът на деца до наркотични вещества обсъждаха и училищни директори, полиция и прокуратура в Благоевград днес.

#задържания студент #след трагедията # Благоевград #излиза на свобода # наркоразпространение #починало момиче

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
1
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
2
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
DARA влезе в класацията на Billboard
3
DARA влезе в класацията на Billboard
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
4
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
5
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Сигурност и правосъдие

Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван за трагедията в Благоевград Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:32 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград Съдът решава дали да остави в ареста обвиняемия за трагедията в Благоевград
Чете се за: 02:00 мин.
Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС Прокурорската колегия на ВСС освободи Сарафов като директор на НСлС
Чете се за: 03:25 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР) Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
Регионални
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жители на „Младост“ отново на протест срещу строежа на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ