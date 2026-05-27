Хиляди литри микропластмаса трупат в скална цепнатина в Норвегия

В скална цепнатина край бреговете на Норвегия, природозащитници откриват истинска „фабрика за микропластмаса“. Хиляди литри пластмасови отпадъци, раздробени от вълните, се натрупват и превръщат в опасни микрочастици.

Министърът на рибарството и океанската политика Мариане Сиверстен Нес посети района Йойгарден и определи гледката като шокираща. Замърсяването е открито от природозащитник, който от години почиства пластмасови отпадъци по норвежкото крайбрежие. Според него мястото само изглежда като обикновен пясък.

Изследователите предупреждават, че подобни места вероятно има по цялото норвежко крайбрежие и че борбата със замърсяването изисква както почистване, така и по-сериозни мерки за ограничаване на пластмасовите отпадъци.