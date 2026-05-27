Един от най-старите ръкописи за Крал Артур на търг

Един от най-старите ръкописи за легендите за крал Артур и търсенето на Светия Граал ще бъде продаден на търг от Christie's през юли. Средновековният том е на повече от 700 години и досега никога не е бил публично излаган.

Създаден е между 1290 и 1310 г. и съдържа текстове от старофренския цикъл "Ланселот-Граал", разказващ историите за Артур, Мерлин и светия Граал. Ръкописът включва 126 богато украсени миниатюри, сред които рядко изображение на Мерлин като елен.

Очаква се цената му да достигне около 2 милиона британски лири.