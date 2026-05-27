Ученици събраха над 600 евро за абитуриенти в неравностойно положение

Ученици от Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" събраха над 600 евро в подкрепа на абитуриенти в неравностойно положение по време на традиционния пролетен благотворителен базар.

Средствата ще помогнат на двама зрелостници в неравностойно положение, подкрепени от националното служение на сираците в България, които започват самостоятелен живот след бала. Част от младежите вече са получили официални тоалети и обувки за своя празник.

От училището подчертават, че каузите са начин учениците да покажат съпричастност, активна гражданска позиция и подкрепа към връстниците си.