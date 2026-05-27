Случаят „Благоевград“: Съдът пусна задържания за трагедията студент

Съдът пусна от ареста студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Тийнейджърката загина след падане от 5-ия етаж на жилищен блок в нощта на 24 май, а момче е в тежко състояние в Пирогов. Съдия Диана Узунова от Окръжен съд Благоевград прецени, че на този етап събраните писмени и гласни доказателства не са достатъчно за да бъде наложена най-тежката или каквато и да е мярка по отношение на Александър Георгиев.
20-годишният студент, е обвиняем за умишлено убийство на 16-годишната Ивана, но съдът счете, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. На този етап физичните експертизи, които са извършени и на четиримата младежи, които са били заедно в злополучната нощ показват, че са употребили наркотични вещества, сред които и LSD, наркотик, който причинява халюцинации и е с продължителност на действието от 6 до 12 часа. След решението на съда пред нашата камера застана бащата на загиналата Ивана. Той поиска всички държавни институции имащи отношение към случая, да си свършат работата до край.
Стойне Стойнев, баща на загиналото момиче: „Обръщам се и към министър, към председател, към премиер, към президент, хора свършете си работата и стига сте пускали тези убийци на свобода. Нека този съд да почне да работи един път завинаги. Спрете тази дрога, знаем че можете. Навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици, те са достъпни за децата като дъвки в магазин, хора осъзнайте се. Мъртви деца и живи дилъри, докога?! Колко струвате съдия Узунова, колко струвате? Борба измъчвания, и после хвърляне през прозореца. И това няма доказателства ли?!“
Пенко Ненов, адвокат на Александър Георгиев: „Такива са доказателствата по делото и в тази връзка съм доволен, че съдът направи верен прочит на това, което е събрано до този момент, в-с спомня ли си нещо? Не дава обяснения, което не означава че не си спомня, както се твърдеше, просто на този етап не дава обяснения момчето.“