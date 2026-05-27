Случаят „Благоевград“: Съдът пусна задържания за трагедията студент

Съдът пусна от ареста студента, обвинен за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград. Тийнейджърката загина след падане от 5-ия етаж на жилищен блок в нощта на 24 май, а момче е в тежко състояние в Пирогов. Съдия Диана Узунова от Окръжен съд Благоевград прецени, че на този етап събраните писмени и гласни доказателства не са достатъчно за да бъде наложена най-тежката или каквато и да е мярка по отношение на Александър Георгиев.

20-годишният студент, е обвиняем за умишлено убийство на 16-годишната Ивана, но съдът счете, че няма опасност той да се укрие или да извърши ново престъпление. На този етап физичните експертизи, които са извършени и на четиримата младежи, които са били заедно в злополучната нощ показват, че са употребили наркотични вещества, сред които и LSD, наркотик, който причинява халюцинации и е с продължителност на действието от 6 до 12 часа. След решението на съда пред нашата камера застана бащата на загиналата Ивана. Той поиска всички държавни институции имащи отношение към случая, да си свършат работата до край.