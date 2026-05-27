Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
DARA влезе в класацията на Billboard
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор

Снимка: БТА/Архив
Прокурорската колегия на ВСС освободи Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор без дебат. Сарафов беше преназначен за следовател в Националното следствие. Тази сутрин бившия и.ф. главен прокурор подаде оставка от ръководните длъжности в Съдебната власт.

Краят на "Ерата Сарафов" – така може да се определи днешната оставка. След 13 години по върховете на прокуратурата, мотивите си той обяви със свое изявление, разпространено чрез БТА. В него Сарафов заявява, че разбира необходимостта от реформа и смята, че промените трябва да се правят в професионален диалог, за да се постигне по-добра ефективност в работата на съдебната власт, а не с фокусиране в персонални промени и извънредни законодателни инициативи.

Борислав Сарафов беше зам.-главен прокурор в мандатите на двама главни прокурори – Сотир Цацаров и Иван Гешев, и два мандата шеф на Националното следствие, като вторият му мандат изтичаше в края на следващата година. През последните близо три години, след предсрочното отстраняване на Гешев, Сарафов управляваше прокуратурата като и.ф. главен прокурор.

Точно месец и четири дни след като Сарафов се отказа да е и.ф. главен прокурор и се върна към задълженията си като шеф на Националното следствие с кратко заявление до Прокурорската колегия пожела да напусне и този пост.

Огнян Дамянов, член на ВСС, Прокурорска колегия: "Уважаеми членове на Прокурорската колегия на ВСС, моля да бъда освободен от длъжността административен ръководител - директор на НСлС."

Сарафов, който е заместник-главен прокурор от 13 години и шеф на Националното следствие от близо 9 години, не посочва мотиви в заявлението, с което се оттегля от ръководните постове.

Огнян Дамянов, член на ВСС, Прокурорска колегия: "Той не беше споменавал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан."

Буквално минути, след като оставката е внесена във ВСС, чрез БТА, Сарафов разпространи изявление, в което казва, че според него, е настъпил моментът да се оттегли от ръководните длъжности. И е взел решението след внимателна преценка. Става ясно, че е решил да работи като редови следовател, какъвто е бил и в началото на магистратската си кариера. Така Сарафов не напуска съдебната власт.

Огнян Дамянов, член на ВСС, Прокурорска колегия: "В този случай магистратът не получава обезщетение. Към настоящия момент, на второ място, срещу г-н Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. А по искането на служебния министър, което беше препотвърдено и от настоящия министър на правосъдието, беше поискано да му бъде наложено наказание, освобождаване от длъжност директор на НСлС, което стана днес с неговата оставка."

Прокурорската колегия на ВСС днес не определи и.ф. директор на Националното следствие. Обявиха, че очакват до седмица предложение за временен ръководител на службата да направи и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова.

В петък миналата седмица правосъдният министър Николай Найденов обяви, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако той се оттегли от ръководните постове и напусне съдебната система. Днес Сарафов направи първото, но остана в съдебната власт. Найденов пък обжалва отказа на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Барислав Сарафов за негови действия и бездействия от последните му месеци като и.ф. главен прокурор.

