Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото

Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона на съдебната власт, каза тя
Имам възможност да бъда мост между местната власт и останалите, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Стара Загора. Държавният глава участва в награждаването на социално отговорни компании в града.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Нямам кой знае какви правомощия в ръцете си, но имам възможност да бъда мост между местната власт и останалите власти, от които много зависи какво ще се случи и по места, и по общините. Общините в България са основен бенефициент. Трябва да си стиснем ръцете всички.“
Йотова коментира и оставката на Борислав Сарафов.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Смятам, че това е началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона на съдебната власт. Очакваме ги към средата на юни месец, за да може цялостната реформа да влезе в действие. Не можем да очакваме и да оценяваме само на парче взети решения, нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, която за мен означава хората да получават справедливост.“
Президентът говори и за случилото се в Благоевград и смъртта на двама младежи вследствие на употреба на наркотични вещества.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Крайно време е да се справим и с тези сайтове в онлайн пространството. Няма контрол, който да бъде осъществен на 100%, трябва да има и други начини, по които да можем да се справим с доставчиците.“
Йотова заяви, че Севлиево постепенно се възстановява след наводненията.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Няма да забравя деня, в който всички ние празнувахме, неделя. Много хора си почиваха, а екипи оставиха всичко друго, за да могат да помогнат на хората в Севлиево, където беше и най-големият проблем. Буквално за няколко часа бяха сменени съответните тръби и макар и бавно хората започнаха да получават вода. Мисля, че постепенно ще се възстанови целият регион.“