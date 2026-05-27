Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото

Имам възможност да бъда мост между местната власт и останалите, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Стара Загора. Държавният глава участва в награждаването на социално отговорни компании в града.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Нямам кой знае какви правомощия в ръцете си, но имам възможност да бъда мост между местната власт и останалите власти, от които много зависи какво ще се случи и по места, и по общините. Общините в България са основен бенефициент. Трябва да си стиснем ръцете всички.“

Йотова коментира и оставката на Борислав Сарафов.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Смятам, че това е началото. Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона на съдебната власт. Очакваме ги към средата на юни месец, за да може цялостната реформа да влезе в действие. Не можем да очакваме и да оценяваме само на парче взети решения, нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, която за мен означава хората да получават справедливост.“

Президентът говори и за случилото се в Благоевград и смъртта на двама младежи вследствие на употреба на наркотични вещества.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Крайно време е да се справим и с тези сайтове в онлайн пространството. Няма контрол, който да бъде осъществен на 100%, трябва да има и други начини, по които да можем да се справим с доставчиците.“

Йотова заяви, че Севлиево постепенно се възстановява след наводненията.