След оставката: Политически реакции за оттеглянето на Борислав Сарафов

Реакции за оставката на Борислав Сарафов дойде и от премиера Румен Радев, и от президента Илияна Йотова. Темата се пренесе и в кулоарите на парламента. Управляващите коментираха, че решението на Сарафов е личен избор, най-вероятно продиктуван от обществения натиск. Опозицията се обедини около мнението, че Борислав Сарафов не трябва да е част от съдебната система дори като редови следовател.

Това е началото – така президентът Илияна Йотова коментира оставката на Борислав Сарафов.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт, очакваме ги до средата на юни, за да може цялата реформа да влезе в действие. Не можем да оценяваме и да чакаме взети решения само на парче, нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, която за мен означава хората да получават справедливост."

В парламента от "Прогресивна България" допуснаха, че оставката идва след обществения натиск.

Румен Миланов, "Прогресивна България": "Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск."

От ГЕРБ-СДС определиха действията на Сарафов като личен акт и заявиха.

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: "Като ПГ ние в бъдеще, касаещо ВСС, отговорно ще участваме, търсейки подкрепа от наша страна."

От "Продължаваме Промяната" настояха за оставката и на градския прокурор Емилия Русинова и подчертаха, че има още действия, които трябва да бъдат предприети срещу Сарафов.

Велислав Величков, "Продължаваме Промяната": "Не трябва да се допуска по никакъв начин г-н Сарафов да напуска системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производство и от ад-хок прокурор, иначе ще се заметат следи."

От "Демократична България" също настояват час по-скоро да стане ясно дали ще има дисциплинарно производство срещу Сарафов.

Атанас Славов, "Демократична България": "Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и Следствието, да се измъкне с обезщетение 20 заплати без дисциплинарна отговорност."

От "Възраждане" са категорични, че Сарафов няма място в съдебната система.

Петър Петров, "Възраждане": "Неговото оставане в следствието няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания."

Вътрешният министър Иван Демерджиев написа в социалните мрежи, че оставката на Борислав Сарафов не е реформа. Сарафов е невъзможен без политическите си покровители, пише Демерджиев и допълва, че "Прогресивна България" не иска смяна на имената, а реална промяна.