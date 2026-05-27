БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:40 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След оставката: Политически реакции за оттеглянето на Борислав Сарафов

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
След оставката: Политически реакции за оттеглянето на Борислав Сарафов
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Реакции за оставката на Борислав Сарафов дойде и от премиера Румен Радев, и от президента Илияна Йотова. Темата се пренесе и в кулоарите на парламента. Управляващите коментираха, че решението на Сарафов е личен избор, най-вероятно продиктуван от обществения натиск. Опозицията се обедини около мнението, че Борислав Сарафов не трябва да е част от съдебната система дори като редови следовател.

Това е началото – така президентът Илияна Йотова коментира оставката на Борислав Сарафов.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ще чакаме още малко, за да видим какви ще бъдат предложенията за законодателни промени в Закона за съдебната власт, очакваме ги до средата на юни, за да може цялата реформа да влезе в действие. Не можем да оценяваме и да чакаме взети решения само на парче, нуждаем се от цялостно преразглеждане, за да имаме работеща съдебна система, която за мен означава хората да получават справедливост."

В парламента от "Прогресивна България" допуснаха, че оставката идва след обществения натиск.

Румен Миланов, "Прогресивна България": "Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на значителния обществен натиск."

От ГЕРБ-СДС определиха действията на Сарафов като личен акт и заявиха.

Стефан Арсов, ГЕРБ-СДС: "Като ПГ ние в бъдеще, касаещо ВСС, отговорно ще участваме, търсейки подкрепа от наша страна."

От "Продължаваме Промяната" настояха за оставката и на градския прокурор Емилия Русинова и подчертаха, че има още действия, които трябва да бъдат предприети срещу Сарафов.

Велислав Величков, "Продължаваме Промяната": "Не трябва да се допуска по никакъв начин г-н Сарафов да напуска системата преди да бъдат довършени дисциплинарните производство и от ад-хок прокурор, иначе ще се заметат следи."

От "Демократична България" също настояват час по-скоро да стане ясно дали ще има дисциплинарно производство срещу Сарафов.

Атанас Славов, "Демократична България": "Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на прокуратурата и Следствието, да се измъкне с обезщетение 20 заплати без дисциплинарна отговорност."

От "Възраждане" са категорични, че Сарафов няма място в съдебната система.

Петър Петров, "Възраждане": "Неговото оставане в следствието няма по никакъв начин да защити справедливостта, правата на българските граждани и да отговори на обществените очаквания."

Вътрешният министър Иван Демерджиев написа в социалните мрежи, че оставката на Борислав Сарафов не е реформа. Сарафов е невъзможен без политическите си покровители, пише Демерджиев и допълва, че "Прогресивна България" не иска смяна на имената, а реална промяна.

#след оставката #политически коментари # Борислав Сарафов

Последвайте ни

ТОП 24

Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
1
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да получат помощ от държавата
2
След потопа: Само 5 пострадали домакинства в Дряново може да...
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър обеща уволнения и наказания в МВР
3
След ареста на прокурорския син Васил Михайлов: Вътрешният министър...
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
4
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
5
След наводнението: Годна ли е водата за пиене в Севлиево?
Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин
6
Започна ремонтът на международния път Е-79 между Враца и Видин

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Политика

Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Бизнесът скочи срещу промените в Закона за конкуренцията: Има риск за инвестиционната среда в страната Бизнесът скочи срещу промените в Закона за конкуренцията: Има риск за инвестиционната среда в страната
Чете се за: 01:10 мин.
Коментари от парламента за оставката на Сарафов Коментари от парламента за оставката на Сарафов
Чете се за: 03:37 мин.
Приоритетите на Социалното министерство: Министър Ефремова заяви, че социалните плащания са осигурени Приоритетите на Социалното министерство: Министър Ефремова заяви, че социалните плащания са осигурени
Чете се за: 01:05 мин.
Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България" Парламентът ограничи правомощията на особения управител на "Лукойл Нефтохим България"
Чете се за: 00:57 мин.
Рекордните 11 милиона пътници са преминали през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ през 2025 г. Рекордните 11 милиона пътници са преминали през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ през 2025 г.
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван за трагедията в Благоевград Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до Варна
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Съдът в Бургас остави в ареста избягалия шофьор от катастрофата с...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...
Чете се за: 11:00 мин.
По света
Горещата вълна в Европа продължава – рекордни температури в...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ