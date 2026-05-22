Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал

ГДБОП задържа прокурския син от Перник в столичен квартал. Повече от 10 месеца Васил Михайлов се укриваше от правосъдието.

Васил Михайлов е задържан тази вечер малко след 8.00 часа на пейката в столичния квартал "Свобода".

Около 2 месеца разследващите от ГДБОП и Васил Михайлов са си играли на котка и мишка, като са го преследвали, за да успеят да го задържат сега. Михайлов е бил променил много сериозно външния си вид, бил е с дълга коса и с доста голяма, добре оформена и впечатляваща брада. Бил се е променил по начин, по който дори негови близки и познати било невъзможно да го познаят, ако го срещнат на улицата.

Другото, което ГДБОП се установили, че изключително много хора са помагали през тази близо една година на Васил Михайлова да се укрива, вероятно ще бъде разследвана и организирана престъпна група, която Михайлов е ръководил.

Пръв за задържането на Васил Михайлов съобщи във фейсбук профилът си главният секретар на вътрешното министерство, като написа "Белезниците щракнаха", издирваният беглец от закона, познат с прякора "прокурорския син" току-що бе заловен от ГДБОП.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира случая във своят фейсбук профил, като благодари на колегите си и каза, че тогава когато държавата е на мястото си, нещата се случват.

Тук на място беше и директорът на Главна дирекция "Борба с Организираната престъпност", които са работили по задържането на Васил Михайлов.

гл. ком. Мартин Златков, директор на ГДБОП: "Явно територията на град Перник е била прекалена тясно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същият беше открит и задържан. Искам да благодаря и на колегите от ДАНС за помощта, която ни оказаха. Искам да благодаря и на стотиците служители на ГДБОП, които денонощно работиха в последните месеци по издирването на този особено опасен престъпник. Има брада и дълга коса, с която силно е променил външния си вид и смятам, че трудно би могало да бъде разпознат от случайни граждани на улицата, дори и хора, които го познават.

Преди около час Васил Михайлов беше откаран в ГДБОП, където ще бъде проведен разпит с него. След това ще бъде приведен в затвора, където да излежава ефективно присъда от една година и 8 месеца лишаване от свобода. От прокуратурата съобщиха още, че ще предприемат всички необходими действия и по останалите производства срещу Васил Михайлов. Едно от тях е в съдебна фаза, а Софийския районен съд вече го осъди на 4 години затвор.

Има и доста висящи досъдебни производства срещу Васил Михайлов, който е известен още като биячът от Перник. Има досъдебни производства включително за това, че е малтретирал и заплашвал своята приятелка.

