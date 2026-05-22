БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под...
Чете се за: 03:30 мин.
ГДБОП заловиха прокурорския син Васил Михайлов (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

ГДБОП задържа прокурския син от Перник в столичен квартал. Повече от 10 месеца Васил Михайлов се укриваше от правосъдието.

Васил Михайлов е задържан тази вечер малко след 8.00 часа на пейката в столичния квартал "Свобода".

Около 2 месеца разследващите от ГДБОП и Васил Михайлов са си играли на котка и мишка, като са го преследвали, за да успеят да го задържат сега. Михайлов е бил променил много сериозно външния си вид, бил е с дълга коса и с доста голяма, добре оформена и впечатляваща брада. Бил се е променил по начин, по който дори негови близки и познати било невъзможно да го познаят, ако го срещнат на улицата.

Другото, което ГДБОП се установили, че изключително много хора са помагали през тази близо една година на Васил Михайлова да се укрива, вероятно ще бъде разследвана и организирана престъпна група, която Михайлов е ръководил.

Пръв за задържането на Васил Михайлов съобщи във фейсбук профилът си главният секретар на вътрешното министерство, като написа "Белезниците щракнаха", издирваният беглец от закона, познат с прякора "прокурорския син" току-що бе заловен от ГДБОП.

Вътрешният министър Иван Демерджиев също коментира случая във своят фейсбук профил, като благодари на колегите си и каза, че тогава когато държавата е на мястото си, нещата се случват.

Тук на място беше и директорът на Главна дирекция "Борба с Организираната престъпност", които са работили по задържането на Васил Михайлов.

гл. ком. Мартин Златков, директор на ГДБОП: "Явно територията на град Перник е била прекалена тясно за него и е преценил, че на територията на град София ще бъде по-добре защитен. Въпреки това, в резултат на нашите действия, същият беше открит и задържан. Искам да благодаря и на колегите от ДАНС за помощта, която ни оказаха. Искам да благодаря и на стотиците служители на ГДБОП, които денонощно работиха в последните месеци по издирването на този особено опасен престъпник. Има брада и дълга коса, с която силно е променил външния си вид и смятам, че трудно би могало да бъде разпознат от случайни граждани на улицата, дори и хора, които го познават.

Преди около час Васил Михайлов беше откаран в ГДБОП, където ще бъде проведен разпит с него. След това ще бъде приведен в затвора, където да излежава ефективно присъда от една година и 8 месеца лишаване от свобода. От прокуратурата съобщиха още, че ще предприемат всички необходими действия и по останалите производства срещу Васил Михайлов. Едно от тях е в съдебна фаза, а Софийския районен съд вече го осъди на 4 години затвор.

Има и доста висящи досъдебни производства срещу Васил Михайлов, който е известен още като биячът от Перник. Има досъдебни производства включително за това, че е малтретирал и заплашвал своята приятелка.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#Васил Михайлов, #прокурорски син #столичен квартал #задържане

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
1
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
2
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
5
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ...
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Регионални

Заради наводнени участъци затвориха за движение ключови булеварди в Габрово
Заради наводнени участъци затвориха за движение ключови булеварди в Габрово
Заради липса на чартъри: До 30% по-малко германски туристи ще почиват у нас Заради липса на чартъри: До 30% по-малко германски туристи ще почиват у нас
Чете се за: 02:40 мин.
Карлово избра новата "Царица на розата" с грандиозен спектакъл (СНИМКИ) Карлово избра новата "Царица на розата" с грандиозен спектакъл (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Чете се за: 03:30 мин.
7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране 7500 деца не намериха място в детските градини в София на първо класиране
Чете се за: 02:40 мин.
Двама украинци са арестувани във Варна заради отвличане и укриване Двама украинци са арестувани във Варна заради отвличане и укриване
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:42 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ