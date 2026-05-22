Васил Михайлов ще бъде приведен в затвора за излежаване на присъдата си, съобщиха от прокуратурата

Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода.

Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийският районен съд е постановил 4 години лишаване от свобода, както и по водени срещу него други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано тази вечер и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че при операция от ГДБОП са заловили прокурорския син Васил Михайлов.