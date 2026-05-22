БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския...
Чете се за: 01:22 мин.
Везенков излезе на сцената, Олимпиакос заслужи финал в...
Чете се за: 05:42 мин.
МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ...
Чете се за: 01:10 мин.
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха...
Чете се за: 03:10 мин.
БНТ показа историческия успех на България на...
Чете се за: 03:40 мин.
Петьо Петров - Еврото отново е обявен за издриване, този...
Чете се за: 01:57 мин.
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни...
Чете се за: 07:55 мин.
Министър Абровски: Кадровите промени са нормални за всяко...
Чете се за: 09:00 мин.
"Алфа рисърч": Всеки втори българин мисли, че...
Чете се за: 03:45 мин.
По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще се наложи да бъде изтеглен някакъв нов дълг, но се очакват точните разчети от Министерството на финансите, каза зам.-председателят на парламента от "Прогресивна България" Иван Ангелов в "Още от деня".

Той отново подчерта, че целта е в бюджета за догодина да бъде достигнат 3% дефицит. Ангелов обясни, че обявеното 10% съкращение в администрацията не означава масови уволнения.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Категорично няма да има масови уволнения. Напротив, дори искам да подчертая, че е възможно да има звена, структурни звена, където да има и назначения, новоназначени както в Комисията за защита на конкуренцията, така и в Комисията за защита на потребителите. Например, където се очаква да имат много-много-много-много отговорности."

Иван Ангелов обясни още, че от септември се очаква да бъдат обявени около една четвърт от очакваните 10% съкращенията в администрацията, а останалите да са факт през 2027 г.

По думите на Ангелов, приетият днес на първо четене законопроекта за противодействие на корупцията повтаря частично философията на закритата Антикорупционна комисия, но има и разлики.

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Това, което искам да подчертая ясно тук и за вашите зрители е, че новото нещо е надпартийният характер при избора на членовете на комисията. Това е изключително важно и не би го определил като липса на каквато и да било промяна. Напротив, това отново е част от очакванията и възможността, която ще предоставим за оптимизация и пълноценно функциониране на въпросната комисия."

По повод промените в правилника на НС и критиките на опозицията за ограничение на правата им, Ангелов коментира:

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Не смятам, че опозицията по какъвто и да било начин е ограничена или са ограничени правата на опозицията. Нищо в този правилник не е ново, нищо не е изненадващо. Напротив, взаимствали сме добри практики от предишни Народни събрания, включително и за събирането на подписи и за създаването на временни комисии."

Вижте целия разговор във видеото

#бюджет, #Ангел Ангелов, зам.-председател на НС, #"Прогресивна България" #правилник #съкращения

Последвайте ни

ТОП 24

"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
1
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026“ пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
2
БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия...
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
3
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
4
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи...
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
5
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
6
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
2
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
3
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
4
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
5
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Политика

Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия
Заради плащанията по ПВУ: На първо четене възстановиха антикорупционната комисия
Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото Крум Зарков: Институциите все още не успяват да си свършат работата по случая Петьо Еврото
Чете се за: 04:12 мин.
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:37 мин.
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
Продължава размяната на реплики, след като България не подкрепи специалния трибунал за Украйна Продължава размяната на реплики, след като България не подкрепи специалния трибунал за Украйна
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Георги Кандев: ГДБОП са заловили "прокурорския син"
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия" DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Чете се за: 03:57 мин.
Криминално
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ