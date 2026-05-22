БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" –...
Чете се за: 03:05 мин.
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите и на светите...
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази

Докладът на ЕП за кохезионната политика в периода 2028 - 2034 г. предвижда преференциално финансиране за източните райони на ЕС

Снимка: БТА
Слушай новината

България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти. Докладът на Европейския парламент за кохезионната политика в периода 2028 - 2034 г. предвижда преференциално финансиране за източните райони на ЕС, които понасят най-сериозните последствия от войната в Украйна. Това заяви евродепутатът Андрей Новаков, който участва в експертна дискусия, посветена на Европейското сътрудничество в сферата на отбраната.

България може да получи неограничени ресурси за инфраструктурни проекти от значение за отбраната, ако ги представи като стратегически обекти за сигурността на Източния фланг. Заради войната в Украйна източните райони ще получат преференциални средства - ключови приоритети за Съюза са „Коридор 8“ и магистрала „Черно море“.

Андрей Новаков, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: "Ако успеем да представим българските обекти като обекти от национално значение. Тогава може да получим неограничен ресурс. В момента в Европа има повече пари отколкото идеи какво да се прави по отношението на отбраната."

Според експерти европейската отбранителна система е изправена пред сериозни предизвикателства. Сред тях - фрагментиран пазар и зависимост от доставки от трети страни.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "78% от разходите за отбрана отиват за доставчици извън ЕС. От тези 78% над 80% отиват в САЩ."

Пламена Караиванова, началник отдел „ЕС и международни организации“ в МО: "Ако САЩ произвеждат един вид от дадена бойна платформа, в ЕС съществуват 20, 30, 40 варианта. Съществуват различни стандарти. Това пречи на оперативната съвместимост на командирите, които трябва да интегрират тези части в случай на необходимост те да бъдат използвани на бойното поле."

Според евродепутата Никола Минчев от "Обнови Европа" времената, в които ЕС е разчитал на САЩ за отбрана, няма да се върнат.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "В Европа има усещането, че не може да се разчита на САЩ вече. Дотук беше. Независимо кой ще бъде следващият президент."

Според бившия заместник-министър на отбраната Йордан Божилов страната ни трябва да изгради ясна визия за производството на отбранителни продукти.

Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната: "Отбраната не минава вече само по линията армия. Това е и киберсигурност, това е и устойчивост на населението, инфраструктурата. Говорим и за още един домейн - когнитивния, защото войната вече е и за съзнанието на хората."

Божилов посочи, че в страната ни има добри предприятия, но те произвеждат компоненти, а армията търси цялостен продукт. Едва 5% от тях влизат в отбраната на страната, а другото отива за износ.

#кохезионни фондове #европейско сътрудничество в областта на отбраната #експертна дискусия

Последвайте ни

ТОП 24

Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
1
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
3
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
4
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
5
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира,...
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в Благоевград
6
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...

Най-четени

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
2
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
3
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
4
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
5
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на светите равноапостоли Константин и Елена
6
Днес е Възнесение Господне или Спасовден, почитаме и паметта на...

Още от: Политика

Президентът Йотова с реч на приема за 24 май в Националния исторически музей
Президентът Йотова с реч на приема за 24 май в Националния исторически музей
Иван Демерджиев: Държавата, родители и учители трябва да обединим усилията си, за да не губим децата си Иван Демерджиев: Държавата, родители и учители трябва да обединим усилията си, за да не губим децата си
Чете се за: 01:35 мин.
От коалиция "Демократична България" честитят 24 май От коалиция "Демократична България" честитят 24 май
Чете се за: 00:20 мин.
Премиерът Румен Радев за 24 май: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура Премиерът Румен Радев за 24 май: Народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура
Чете се за: 02:07 мин.
"Продължаваме Промяната" за 24 май: Денят, в който България празнува своя език, памет и идентичност "Продължаваме Промяната" за 24 май: Денят, в който България празнува своя език, памет и идентичност
Чете се за: 00:22 мин.
Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието Бойко Борисов: Да пазим силата на българското слово и уважението към образованието
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
С пъстри шествия и спектакли в страната бе отбелязан 24 май (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека Кулминацията на честванията за 24 май в София беше пред Националната библиотека
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
"Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ "Около 70–80 човека сме само доброволците, а лайковете са стотици": Велико Търново призова за още доброволческа помощ
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж Лили Иванова пее тази вечер в зала "Олимпия" в Париж
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Бедственото положение в Габровска област остава: В Севлиево...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Историята на "Абагар" – първата...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Кметът на Благоевград обяви 25 май за ден на траур по повод...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ