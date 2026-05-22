България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти от значение за отбраната

България може да получи неограничен ресурс за инфраструктурни проекти. Докладът на Европейския парламент за кохезионната политика в периода 2028 - 2034 г. предвижда преференциално финансиране за източните райони на ЕС, които понасят най-сериозните последствия от войната в Украйна. Това заяви евродепутатът Андрей Новаков, който участва в експертна дискусия, посветена на Европейското сътрудничество в сферата на отбраната.

България може да получи неограничени ресурси за инфраструктурни проекти от значение за отбраната, ако ги представи като стратегически обекти за сигурността на Източния фланг. Заради войната в Украйна източните райони ще получат преференциални средства - ключови приоритети за Съюза са „Коридор 8“ и магистрала „Черно море“.

Андрей Новаков, евродепутат ГЕРБ/ЕНП: "Ако успеем да представим българските обекти като обекти от национално значение. Тогава може да получим неограничен ресурс. В момента в Европа има повече пари отколкото идеи какво да се прави по отношението на отбраната."

Според експерти европейската отбранителна система е изправена пред сериозни предизвикателства. Сред тях - фрагментиран пазар и зависимост от доставки от трети страни.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "78% от разходите за отбрана отиват за доставчици извън ЕС. От тези 78% над 80% отиват в САЩ." Пламена Караиванова, началник отдел „ЕС и международни организации“ в МО: "Ако САЩ произвеждат един вид от дадена бойна платформа, в ЕС съществуват 20, 30, 40 варианта. Съществуват различни стандарти. Това пречи на оперативната съвместимост на командирите, които трябва да интегрират тези части в случай на необходимост те да бъдат използвани на бойното поле."

Според евродепутата Никола Минчев от "Обнови Европа" времената, в които ЕС е разчитал на САЩ за отбрана, няма да се върнат.

Никола Минчев, евродепутат ПП-ДБ/"Обнови Европа": "В Европа има усещането, че не може да се разчита на САЩ вече. Дотук беше. Независимо кой ще бъде следващият президент."

Според бившия заместник-министър на отбраната Йордан Божилов страната ни трябва да изгради ясна визия за производството на отбранителни продукти.

Йордан Божилов, бивш заместник-министър на отбраната: "Отбраната не минава вече само по линията армия. Това е и киберсигурност, това е и устойчивост на населението, инфраструктурата. Говорим и за още един домейн - когнитивния, защото войната вече е и за съзнанието на хората."

Божилов посочи, че в страната ни има добри предприятия, но те произвеждат компоненти, а армията търси цялостен продукт. Едва 5% от тях влизат в отбраната на страната, а другото отива за износ.



