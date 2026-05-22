Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото

Дефицит на справедливост видя премиерът Румен Радев в присъдата, с която на Петьо Петров - Еврото беше наложена глоба. В парламента депутати пък видяха дефицити в обвинителния акт. Според управляващите и част от опозицията трябва да се изяснят всички факти за задкулисните зависимости в съдебната власт.

Правосъдният министър коментира, че ще поздрави Борислав Сарафов, ако напусне съдебната система. Николай Найденов е поискал среща с Лаура Кьовеши, за да получи пълната информация за назначаването на Теодора Георгиева за европейски прокурор.

Присъдата на Петьо Еврото, който за документно престъпление трябва да плати глоба от 2556 евро, предизвика остри реакции.

Румен Радев, министър-председател: "Това не е първият случай, в който гражданите са изключително разочаровани от нашата съдебна система. Да не говорим за катастрофите, войната по пътищата, родителите, които чакат възмездие и справедливост. Навсякъде има, както е приетият термин, "остър дефицит на справедливост"." Николай Найденов, министър на правосъдието: "Искрено се надявам прокуратурата да го протестира. Не мога да кажа и не е редно да казвам дали решението е правилно или не. Това е предмет на институционална проверка и на съдебен контрол. Но, определено, подобно развитие буди повече въпроси, отколкото дава отговори." Велислав Величков, депутат от "Продължаваме Промяната": "Решението на съда на мен ми е много странно, искам да прочета мотивите, за да има такова решение, с което се заменя наказателната отговорност с административно наказание, очевидно съдът е изключил измамата от обвинителния акт и е оставил само документното престъпление." Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на "Демократична България": "Най-вероятно поради изначално порочен обвинителен акт."

От "Демократична България" видяха връзка между присъдата на Петьо Еврото и данните за неговото влияние при назначаването на Теодора Георгиева за европрокурор.

Божидар Божанов, зам.-председател на ПГ на "Демократична България": "Тази сутрин излезе информация, че е имало официална кореспонденция, от България към европейските институции, за това да бъде предпочетена Теодора Георгиева пред другите кандидати. Статията е в "Капитал", документите най-вероятно са класифицирани, но такива документи има. Това потвърждава задкулисната връзка между диванчето на Петьо Еврото и българското правителство тогава, начело с Бойко Борисов, с правосъден министър Данаил Кирилов." Бойко Рашков, депутат от "Продължаваме Промяната": "За нас няма никакво съмнение връзката на Петър Петров - Еврото с правителството на Борисов при определянето на българския европрокурор Теодора Георгиева."

Реакцията на Борисов не закъсня. Той отрече намеса в избора на Теодора Георгиева.

Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Никога не съм бил нито в "Джуджета", нито ги знам кои са, а в случая сега разбирам коя е Снежанка. Никога не съм говорил, не съм виждал, не познавам Петьо или какъв там - Еврото. И по никакъв начин не искам да ни клеветят. Дори когато ни арестуваха, съобщението на МВР гласеше, че е заедно с европрокуратурата. Теодора Георгиева беше навсякъде най-отпред. На всички снимки. И единствените ѝ действия бяха подчинени на това да компрометира ГЕРБ. Тук Кирил Петков, готов съм да се явя на детектор на лъжата, ето по тези стаи ми казваше, че тя е човекът, който ползват за бухалка срещу нас, когато бяхме в добри отношения с Кирил Петков."

Правосъдният министър смята, че всички факти около назначаването на Георгиева трябва да бъдат ясни и публично оповестени.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "За Теодора Георгиева съм поискал среща с г-жа Кьовеши, от която да придобия лична информация и ще дам тази информация на медиите, без да укривам нищо от процедурата, по която тя е била излъчена и всичко, което се е случило във връзка със съмненията, които продължават да текат, както върху нейното избиране, така и върху осъществяването на функциите, които тя е заемала." Румен Радев, министър-председател: "Този въпрос е много сложен и, за съжаление, досега нищо не се е направило по него. И по Пепи Еврото, и при Мартин Божанов - Нотариуса, но тези случаи трябва да се разплетат. Както виждате те не мръднаха през годините."

По думите на Радев за това е важен дебатът по промените в Закона за съдебната власт, които трябва да гарантират избора на независим Висш съдебен съвет, който да избере независим главен прокурор.

Румен Радев, министър-председател: "Знаете, че ние имаме независима съдебна система и трябва да пазим нейната независимост. Но тази независимост не трябва да се превръща в никакъв случай в капсулиране."

Правосъдният министър допълни, че се предлагат промени в Закона за съдебната власт, които да ограничат правомощията на директора на Националното следствие, пост, който в момента заема Борислав Сарафов, както и той вече да не бъде заместник главен прокурор.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Не бих призовал г-н Сарафов да се оттегли от тази съдебна система, но ще го поздравя, ако го направи. И считам, че борбата със задкулисието и с нерегламентираните влияния трябва да започне от там. Поради което наистина се надявам той да прояви достатъчно чест и да вземе решенията така, че да освободи прокуратурата и хората, които застават зад него от присъствието си."

Премиерът допълни, че със сериозен дебат в парламента трябва да бъдат обсъдени правилата, по които да се избира както парламентарната, така и професионалната квота във Висшия съдебен съвет.