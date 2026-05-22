Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана

Президентът Илияна Йотова заяви, че държавата трябва да "влезе в ролята си" и да защити производителите на български храни.
Тя подчерта, че държавните институции трябва да бъдат гарант за фермерите, а с необходимите политики да пазят от наводнения и суши, както и от болести при животните, да бъдат в помощ на производителите във всеки един момент. Йотова призова управляващите да се водят от нюха и нуждите на хората от бранша в определянето на политиките в техния сектор. Държавният глава заяви категорично, че храната на всеки един от нас е въпрос на национална сигурност.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Трябва най-накрая да разплетем този възел. Не може хората, които ни хранят и ни пазят живота, едва да могат да си попълнят фактурите, не рядко да не могат да свържат двата края. А от друга страна, ние искаме българската продукция, искаме чиста храна. Ето това уравнение трябва да решим заедно, никак не е трудно, защото силата на производители и потребители е много голяма, трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана."