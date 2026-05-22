Президентът Илияна Йотова: Трябва да сложим контрол върху собствената си прехрана

Президентът Илияна Йотова заяви, че държавата трябва да "влезе в ролята си" и да защити производителите на български храни.

Тя подчерта, че държавните институции трябва да бъдат гарант за фермерите, а с необходимите политики да пазят от наводнения и суши, както и от болести при животните, да бъдат в помощ на производителите във всеки един момент. Йотова призова управляващите да се водят от нюха и нуждите на хората от бранша в определянето на политиките в техния сектор. Държавният глава заяви категорично, че храната на всеки един от нас е въпрос на национална сигурност.