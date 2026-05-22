МОН публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, която се проведе в петък.

Днес се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката от два възможни варианта беше изтеглен един, по който работиха учениците. Днес се проведоха изпити по 18 различни предмета.

Учениците можеха да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11. и 12. клас. Най-много желаниещи имаше за изпита по английски език, следван от география, биология и математика.

Учениците от професионалните гимназии днес положиха държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.