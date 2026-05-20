Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?

Съчинение върху "Песента на колелетата" на Йордан Йовков или есе за "Авторитетите днес" писаха днес близо 50 000 дванайсетокласници. Матура по български език и литература имаше в 783 училища в страната. 30 работи бяха анулирани заради преписване, най-вече от мобилни устройства. Денят на матурата започна рано сутринта с генериране на теста в Министерството на образованието и науката. Това стана от близо 6 милиона комбинации. От министерството увериха, че изтичане на информация не може да има.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование": "Всичко по отношение на ДЗИ се осъществява в контролирана среда в присъствие на представители на ГДНП."

За 41-ви въпрос се падна вариант 8. По-късно се оказа, че зад него стоят темата за интерпретативното съчинение - "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и темата за есето - "Авторитетите днес". Статистиката показва, че повечето ученици пишат есе, но получените оценки са по-ниски отколкото тези за създаването на интерпретативно съчинение. През 2025 г. 73% от зрелостниците са писали есе, а само 17 на сто съчинение. 10 % не са създали текст. Средният брой точки за съчинението е бил 18, а за есето - 14. Днес учениците казаха, че матурата е била лесна, оказа се че тенденцията се запазва и почти всички са писали есе.

- За мен лично това е по-лесно, отколкото да пиша интерпретативно съчинение. БНТ: И какви са авторитетите днес? - Еми, ще разберем дали са верните авторитети, които сме писали. - Ами, да кажем, авторитета на училище не трябва да се нарушава.



БНТ: Есе или съчинение писахте? - Есе. БНТ: Защо? - Защото съм сладкодумен. БНТ: А кои са авторитетите днес? - Лично аз тренирам футбол - моите авторитети са треньори. БНТ: Авторитетите днес какви са? - Ще остане тайна, за есето. - Петица, се надявам, със сигурност пет, дано шест.

Колкото до средната оценка от матурата през последните години тя е добър четири. Спад имаше през 2023 г., когато оценката се срина до 3,93.

Какви ще се тазгодишните резултати ще стане ясно на 11 юни.