БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Чете се за: 01:17 мин.
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към...
Чете се за: 03:30 мин.
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането...
Чете се за: 03:27 мин.
Кукерска рокля с гол гръб или как беше създаден костюмът...
Чете се за: 04:12 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запази

30 работи бяха анулирани заради преписване, най-вече от мобилни устройства

Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Слушай новината

Съчинение върху "Песента на колелетата" на Йордан Йовков или есе за "Авторитетите днес" писаха днес близо 50 000 дванайсетокласници. Матура по български език и литература имаше в 783 училища в страната. 30 работи бяха анулирани заради преписване, най-вече от мобилни устройства. Денят на матурата започна рано сутринта с генериране на теста в Министерството на образованието и науката. Това стана от близо 6 милиона комбинации. От министерството увериха, че изтичане на информация не може да има.

Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование": "Всичко по отношение на ДЗИ се осъществява в контролирана среда в присъствие на представители на ГДНП."

За 41-ви въпрос се падна вариант 8. По-късно се оказа, че зад него стоят темата за интерпретативното съчинение - "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и темата за есето - "Авторитетите днес". Статистиката показва, че повечето ученици пишат есе, но получените оценки са по-ниски отколкото тези за създаването на интерпретативно съчинение. През 2025 г. 73% от зрелостниците са писали есе, а само 17 на сто съчинение. 10 % не са създали текст. Средният брой точки за съчинението е бил 18, а за есето - 14. Днес учениците казаха, че матурата е била лесна, оказа се че тенденцията се запазва и почти всички са писали есе.

- За мен лично това е по-лесно, отколкото да пиша интерпретативно съчинение.

БНТ: И какви са авторитетите днес?

- Еми, ще разберем дали са верните авторитети, които сме писали.

- Ами, да кажем, авторитета на училище не трябва да се нарушава.

БНТ: Есе или съчинение писахте?

- Есе.

БНТ: Защо?

- Защото съм сладкодумен.

БНТ: А кои са авторитетите днес?

- Лично аз тренирам футбол - моите авторитети са треньори.

БНТ: Авторитетите днес какви са?

- Ще остане тайна, за есето.

- Петица, се надявам, със сигурност пет, дано шест.

Колкото до средната оценка от матурата през последните години тя е добър четири. Спад имаше през 2023 г., когато оценката се срина до 3,93.

Какви ще се тазгодишните резултати ще стане ясно на 11 юни.

#по БЕЛ #явиха на матура #50 хилаяди зрелостници #или есе #съчинение

Последвайте ни

ТОП 24

Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
1
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
2
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и...
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с наградата „Златно перо“
3
Водещият на „Панорама“ Бойко Василев беше отличен с...
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
4
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази...
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на "Евровизия"?
5
В "Референдум": Какво донесе победата на DARA на...
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от "Евровизия 2026" в центъра на София
6
ДОБРЕ ДОШЛА, DARA! Хиляди посрещнаха победителката от...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
3
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Образование

МОН публикува отговорите на матурата по български език
МОН публикува отговорите на матурата по български език
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес" Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си" от "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес"
5061
Чете се за: 03:30 мин.
Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година? Матурата по БЕЛ: Ще се затруднят ли зрелостниците от изпита тази година?
6729
Чете се за: 03:27 мин.
По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература По вариант 8 пишат зрелостниците на матурата по български език и литература
17993
Чете се за: 02:45 мин.
Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература Над 50 000 зрелостници се очаква да се явят на матурата по български език и литература
Чете се за: 01:57 мин.
5,8 милиона са възможните комбинации за матурата по български език и литература 5,8 милиона са възможните комбинации за матурата по български език и литература
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Какво избраха зрелостниците: Тема по Йовков или есе за авторитетите?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни Изплащането на пенсиите няма да се бави заради почивни дни
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси Правосъдният министър иска освобождаването на шефа на Агенцията по вписванията заради фрапиращи практики и петцифрени бонуси
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи Премиерът Румен Радев е обсъдил с Доналд Тръмп отпадането на визите за САЩ за българи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Иво Христов оглавява подготовката за "Евровизия...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Зрелостниците избират между съчинение "Пътят към себе си"...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Андрей Новаков: Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро...
Чете се за: 12:45 мин.
Европа
Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат...
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ