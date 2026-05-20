Отношенията Китай - Русия: Си Дзинпин и Владимир Путин обсъждат редица международни теми

Теодора Гатева
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пекин и Москва трябва да си помагат, отношенията между нашите страни са на безпрецедентно ниво – това казаха президентите на Китай – Си Дзинпин и на Русия – Владимир Путин, в първия официален етап от двудневно посещение на руския държавен глава в Пекин. Двамата лидери ще обсъдят Украйна, Иран и отношенията си със Съединените щати, заяви представител на Кремъл.

Взаимно уважение, стратегическо сътрудничество, приятелство и нуждата от многополюсен свят - най-често използваните думи в изказванията на президентите Си Дзинпин и Владимир Путин. Според Си, Китай и Русия трябва да продължават да бъдат "стратегически опора" една за друга.

Си Дзинпин, президент на Китай: "Двете страни постоянно задълбочават взаимното политическо доверие. Сътрудничеството в икономиката, търговията, инвестициите, енергетиката, науката и технологиите, културата и на местно ниво непрекъснато напредва. Отношенията между Китай и Русия навлязоха в нов етап на по-големи постижения и по-бързо развитие."

Русия ще продължава да бъде надежден енергиен доставчик и да води независим външна политика, каза Путин. Според него, отношенията между Москва и Пекин са на изключително ниво.

Владимир Путин, президент на Русия: "Днес нашите отношения са безпрецедентно високо ниво и са модел за наистина всеобхватно партньорство и стратегическо сътрудничество. Дори на фона на неблагоприятни външни фактори нашето сътрудничество и икономическо сътрудничество показват силен, положителен импулс."

По време на срещата бяха подписани над 20 споразумения в областта на енергетиката и технологиите, както и декларация за "многополюсен световен ред". Си и Путин са се разбрали и за продължаване на 25-годишния Договор за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия. Според Кремъл между страните има принципни съгласие за газопровода "Силата на Сибир" 2, който ще доставя около 50 милиарда кубични метра газ в Китай.

Пекин е най-големият купувач на руски петрол, а газовото съоръжение ще бъде ключово за задълбочаване на енергийното сътрудничество. Приходите от енергоресурсите са решаващи за изтощената от войната с Украйна руска икономика. Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин, също на двудневно посещение, беше и американския държавен глава Доналд Тръмп.

