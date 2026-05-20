САЩ връща военното си присъствие в Европа на нивата преди войната в Украйна

Съединените щати обявиха, че съкращават бойните си бригади в Европа, и вместо четири, ще бъдат три, съобщи представител на Пентагона в ЕКС.



Така американското военно присъствие на Стария континент се връща към нивата отпреди началото на войната в Украйна.

Вашингтон планира да запознае европейските си партньори с решението по време на среща на външните министри от НАТО, която започва утре. От Страсбург дипломат номер едно на ЕС - Кая Калас заяви, че този ход не е бил неочакван.