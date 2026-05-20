Поредни руски атаки срещу Днипро, Харков и Одеса

Поредна тежка нощ в Украйна - масирани руски въздушни атаки в района на Днипро, Харков и Одеса.

Жертвите са най-малко две, ранените са десетки. Засегнати са основно жилищни квартали.

За последните три дни Днипро е атакуван с балистични ракети, според местните власти става дума за "Искандер М".

Десетки дронове над Одеса, уточнява се броят на пострадалите, нанесени са материални щети.

В традиционното си среднощно послание, президентът Володимир Зеленски заяви, че през този месец се наблюдава промяна в баланса на силите - Украйна удържа позициите си по-стабилно, по думите му той е одобрил нови планове за нападения през юни.



