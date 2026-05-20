Американският Сенат гласува резолюция, с която да ограничи правомощията на Тръмп за бойните действия в Близкия изток

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път заяви, че Иран отчаяно иска сделка. Това се случва след като късно снощи Сенатът гласува резолюция, с която да ограничи правомощията на Тръмп за бойните действия в Близкия изток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ще приключим тази война много бързо. Те много искат да сключат сделка, много са изморени. За 47 години трябваше да се предприеме нещо. Някой трябваше да направи нещо. И то ще се случи, при това бързо. Ще видите как цените ще започнат да падат, много бързо."