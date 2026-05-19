Иран: Ще отворим нови фронтове, ако САЩ ни ударят

Иранската армия предупреди, че ще отвори нови фронтове на конфликта в Близкия изток, ако Съединените щати възобновят ударите срещу страната.

Ислямската република е готова да се противопостави на всякаква военна агресия, заяви и заместник външният министър на страната.

Изявленията дойдоха ден като американският президент Доналд Тpъмп обяви, че в последния момент е отменил нова, планирана за днес, атака срещу Иран след призиви от лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства да се даде шанс на дипломацията.

Тръмп обаче не изключи изцяло възможността за нови удари. Финансовото министерство на Съединените щати обяви на сайта си нови санкции свързани с Иран.