НСТС не постигна единодушно съгласие по мерките срещу високите цени

Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигнато единодушие по мерките срещу високите цени, заложени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Приетите от парламента на първо четене промени предвиждат двойно завишаване на санкциите при нарушения на антимонополното законодателство, забрана за прекомерно високи цени, въвеждане на понятието "справедлива цена". Синдикати и работодатели одобриха вдигането на минималната пенсия от 1 юли с 25 евро и 14 цента.

След близо 2 часа дискусии тристранните партньори не постигнаха единодушие по предложенията за овладяване на високите цени. Работодателските организации уточниха, че не отхвърлят априори всички промени в двата текста на законопроектите, а само се въздържат, за да дадат възможност да се направят нужните поправки до второ четене. Синдикатите обаче изразиха своята подкрепа.

Румен Радев – председател на АИКБ: "И това, което е за нас особено важно, да не вменяват изрично философията, е че търговеца, участника, изобщо в целия този процес на ценообразуване, непременно е лош, непременно е сбъркал, непременно е виновен в поведението си."

Пламен Димитров – президент на КНСБ: "И ще стигнем до това как наистина с тези законопроекти, които не регулират цени,ще повлияят позитивно, първо върху едно по справедливо разпределение и преразпределение на надценките от производителя до съответно потребителя и заедно с това ще е дадат възможност цената дори да се понижи."

Тристранният съвет одобри и предложението за вдигане на минималната пенсия за стаж и възраст от 1 юли.

Гълъб Донев – вицепремиер и министър на финансите: "Членовете на националния съвет за тристранно сътрудничество, с изключение на Асоциацията на индустриалния капитал в България, постигнаха единодушие по предложеното увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 322 евро и 37 евроцента на 347 и 51 евроцента."

Наталия Ефремова – министър на труда и социалната политик: "И това води след себе си до автоматично осъвременяване и на наследствените пенсии както и инвалидните пенсии за общо заболяване, професионално заболяване, също така."

За да влезе в сила новото повишение на пенсиите трябва да бъде гласувано в парламента.