БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
ЗАПАЗЕНИ

Тома Биков: Управляващите трябва да осигурят пространство на опозицията, независимо с колко са спечелили изборите

Тома Биков: Управляващите трябва да осигурят пространство на опозицията, независимо с колко са спечелили изборите
Според мен управляващите, независимо с колко процента са спечелили изборите, имат ангажимент да осигурят пространство на опозицията. В момента това е единственото място, където може да се чуе различна гледна точка от тази на управляващите, казаТома Биков от ГЕРБ-СДС по повод промени в Правилника за дейността и работата на Народното събрание, предложени от "Прогресивна България".

Наблюдаваме две основни тенденции в промените на Правилника, които според нас са негативни. Първата е силното ограничаване на парламентарния контрол, което в ситуация на пълно мнозинство е ненужно и дори опасно. На второ място е съкращаването на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в „гумен печат на господин Радев“. Чувал съм го да нарича парламента гумен печат, но с тези правила, практически, този подход става официален, каза Биков.

Надяваме се колегите от „Прогресивна България“ да осмислят тези идеи, парламентът не е нито комсомолско събрание, нито е казарма, за да има подобен подход спрямо опозицията и да бъде намерен консенсус, защото до момента огромна част от правилниците на Народното събрание са приемани с консенсус, допълни Биков.

Нашият подход винаги е бил да запазваме колкото се може повече пространство за опозицията, защото бяхме управляващи в голяма част от тези години, каза още Тома Биков.

На въпрос дали Правилникът трябва да остане в досегашния си вид Биков отговори, че държат парламентарният контрол да не бъде ограничаван и да не бъдат поставяни препятствия за министрите, за да не отговарят на въпроси. Мисля, че Радев в качеството си на президент последователно апелира в тази посока и очаквахме, като министър-председател да продължи, отбеляза Биков.

Относно предложенията на финансовия министър Гълъб Донев за бюджет за т.г. Биков каза, че са се запознали с идеите и очакват писмени предложения с конкретика.

