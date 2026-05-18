Пътят към победата: Кой е международният екип, който стои зад „Bangaranga“?

След триумфа на DARA, вдигаме завесата и за екипа от професионалисти, с които е работила месеци наред, за да стигне до първото място. Румънци, швед, грък са сред хората, които са били неотлъчно до DARA.

Неголям екип, но перфектно селектиран. Какво казват те за подготовката и представянето на сцената на най-големия песенен конкурс?

Зад брилянтната хореография и вокално изпълнение освен часове наред репетиции, зад DARA стои и силен международен екип. Режисьор на "Bangaranga" е Фредрик Бенке - един от най-разпознаваемите творци в историята на "Евровизия", работил по редица музикални спектакли.

Фредрик Бенке, режисьор: "В началото концепцията беше без светлинни ефекти и без смяна на осветлението, после направихме няколко промени, за да го оформим малко. За мен звучеше като ритуал и това беше едно от първите ми видения в главата - тези хора, седнали на столове в кръг."

Част от международния екип е и гръцкият продуцент Илиас Кокотос. Описва DARA като звезда от новата ера.

Илиас Кокотос, продуцент: "DARA има възможност за международна кариера. Нейната песен е на върха във всички класации. Тя ще бъде и в най-голямото предаване за популярна музика в Обединеното кралство. Сигурен съм, че българите ще се гордеят с нея."

Четиримата танцьори са от Швеция - едва 20-годишни, но вече покоряват световни сцени.

Елинеа, танцьор: "Получихме съобщение, в което ни попитаха искате ли да се включите в този проект, казаха ни, че ще научим подробностите по-късно и процесът просто започна. Стартираха репетициите, а после дойдохме и във Виена. Нямаше кастинг, избрани сме лично от режисьора." - Значи сте най-добрите танцьори, такива ли сте? - Не знам, надявам се, може би." "Коя е любимата ви част от хореографията? Лиса, танцьор: За мен последната част от песента, когато сваляме маските и можем да видим очите на хората в публика за първи път." - Направо като озверели отваряхте пакети с чипс. Наистина ли беше толкова изтощаващо? Икер, танцьор: "Да и причината е, че толкова дълго се подготвяхме, загрявахме, репетирахме, по-късно усещаш истинския глас и тогава усещаш и колко си потен, жаден и всичко останало."

DARA е дете, когато се среща за първи път с Кристиан Моноар - един от композиторите на "Bangaranga". Още тогава той вижда в нея потенциал да стане звезда.

Кристиан Моноар, композитор на "Bangaranga": "След като направих песента "The Violing song", която стана голям хит в България, с мен се свързаха от продуцентската компания и казаха, че има много млади изпълнители, които искат да работят с мен. Те дойдоха в Румъния и мисля, че DARA беше първа. Тя тогава беше дете, но имаше толкова много енергия в нея и си казах "уау, ето това е артист"."

Разказва, че идеята за песента им е хрумнала неочаквано - по време на музикален лагер в Ястребец.

Кристиан Моноар, композитор на "Bangaranga": "Песента е създадена с любов и радост, не сме мислили за друго, отделихме се от останалите и си казахме "ето, сега е нашият момент да направим нещо лудо"."

След триумфа на "Евровизия" песента "Bangaranga" се издигна до 12-ото място в една от най-известните музикални платформи.

Станислава Армутлиева, музикален продуцент: "Мисля, че сценичното представяне на песента беше един от ключовете за успеха, защото беше неочаквано. Това, което се случва в момента, е повече от всичко, което сме мечтали някога да се случи. В момента всички най-големи компании се борят за DARA."

А предизвикателствата пред DARA след победата и пред България за домакинството на "Евровизия" догодина тепърва предстоят.