БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на...
Чете се за: 06:45 мин.
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на...
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри,...
Чете се за: 03:32 мин.
Вицепремиерът Гълъб Донев: Казваме "стоп" на...
Чете се за: 04:07 мин.
Милена Милотинова: Това, което ни предстои, е...
Чете се за: 03:00 мин.
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че...
Чете се за: 05:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Запази
премиерът радев мерц условията войни европа силна роля дипломацията деескалация възвръщане мира
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Първа официална визита на премиера Румен Радев в Берлин. Първото посещение на министър-председателя неслучайно е в Германия. Той изтъкна, че страната е наш стратегически партньор.

От Берлин предава Милена Кирова.

Радев беше посрещнат в канцлерството. Радев и Мерц проведоха разговор „на четири очи“. Проведе се и пленарна среща на двете делегации с участието на вицепремиера и министър на икономиката и министъра на външните работи.

Във фокуса на разговорите бяха отбраната на Европа, военното производство и инвестиции в страната ни, както и устойчивата кохезионна политика.

България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа, уверен е премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Заради политическа нестабилност не можем да разгърнем своя потенциал. За първи път от 30 години имаме една политическа сила, която спечели изборите. Имаме ново правителство, целим да укрепим върховенството на правото, да въведем високотехнологични производства. Ускоряване на инфраструктурните и енергийните продукти, чрез агресивно привличане и защита на чуждестранните производства, сигурността, индустриалната устойчивост на Европа. В условията на войни Европа трябва има много по-силна роля в дипломацията за деескалация и възвръщане на мира. Трябва ясна стратегия за собствен инвестиционен капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Германия е най-големият търговски партньор за България. Радвам се, че можем да продължим тези връзки и в ЕС. Засилването на конкурентоспособността на ЕС е една от нашите основни цели. Трябва да намаляваме корупцията и да разширяваме сътрудничеството."

"По отношение на предизвикателствата пред политиката за сигурност в Европа мога да кажа, че ще продължим усилията си за трайно и справедливо мирно решение в Украйна, и за това говорихме. Увеличаваме и ще увеличаваме натиска върху Москва, Киев може да разчита на нашата последователна и непрестанна подкрепа. Европа е готова да седне на масата за преговорите с Украйна, с Русия и САЩ. Радвам се, скъпи Румен Радев, че България ще върви по този път на европейска солидарност. Фактът, че от влизането в длъжност на новото унгарско правителство в Европа се реализира една нова сплотеност и това ще ни приближи към мира", посочи Мерц.

Иран не бива да държи целия свят като заложник, подчерта германският канцлер.

Снимки: АП/БТА

"Иран не бива повече да държи целия свят като заложник, военно-ядрената програма трябва да бъде прекратена и то по начин, който може да се верифицира. Няма да търпим удари срещу Израел и нашите партньори в региона. Иран трябва да отвори отново Ормузкия проток за свободно и безплатно корабоплаване и затова ще се застъпваме и занапред. Последният петък разговарях с президента Тръмп - бяхме на едно мнение относно целите и необходимостта от решение на основата на преговори", посочи Мерц.

Освен "Райнметал" има потенциал за много други съвместни проекти, изтъкна премиерът Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: "Системите Ай Ес Ти в общия европейски щит, за придобиването на различни боеприпаси, за интеграцията на въоръженията, противокорабните системи. За нас е важно сами да поддържаме тези високотехнологични платформи. По отношение на дроновете България става все по-добра. Когато говорим за отбрана - това означава не само оръжия - имаме голям съвместен проект за гига фабрика с голям капацитет."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Да има сътрудничество, количеството на производствата да се увеличават и така цените да се съкращават. Само тогава ще имаме сериозен капацитет на европейската отбрана. Системите, които произвеждаме, да бъдат с големи бройки."

Ние трябва да имаме хранителен суверенитет, убеден е Радев.

Румен Радев, премиер на Република България: " За нас е важна да имаме устойчива кохезионна и обща селскостопанска политика. Това означава продоволствена сигурност. Така ще гарантираме общата сигурност на Европа, така че да бъде глобален фактор."

Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Трябва разумна аграрна политика. По-малка бюрокрация и по-отворени пазари."

"Двете обществени медии зависят от плаващ бюджет. За нас е важно да осигурим стабилно финансиране на обществените медии без да зависят от правителството."

#премиерът Румен Радев #Берлин #Фридрих Мерц #Германия

Последвайте ни

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
2
СДВР с жест към Дара: Публикуваха снимка с певицата
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
3
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните звезди на музикалния небосклон
4
"Евровизия" е проправила път на някои от най-известните...
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
5
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
6
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Европа

Демонтаж на сцената на "Евровизия": Техниката ще бъде използвана догодина у нас
Демонтаж на сцената на "Евровизия": Техниката ще бъде използвана догодина у нас
Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни Украйна ще получи първия транш от заема от 90 милиарда евро в началото на юни
Чете се за: 01:40 мин.
Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на сътрудничеството, войните в Иран и Украйна Мерц и Радев обсъдиха инвестициите, засилване на сътрудничеството, войните в Иран и Украйна
Чете се за: 06:45 мин.
Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са от 29 телевизии
Чете се за: 00:27 мин.
Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина
Чете се за: 05:22 мин.
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия" 2027 започна
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина Четири града се борят за домакинството на "Евровизия" догодина
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево" Заловиха близо 48 кг кокаин за над 4,4 млн. евро на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
14-годишна родилка в тежко състояние е транспортирана с медицински...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Кадрите на БНТ от посрещането на DARA обиколиха света - излъчени са...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Премиерът Радев: Организирам среща с ресорните министри, за да...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ