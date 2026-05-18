Приятелката на Григор Димитров Ейса Гонсалес отново изрази силна подкрепа към него

Приятелката на най-добрия български тенисист Григор Димитров, актрисата Ейса Гонсалес, отново показа колко силно стои зад него. По време на премиерата на филма „I Love Boosters” в Лос Анджелис тя разказа пред списание „Пийпъл“ за връзката им и с усмивка сподели, че Григор я нарича „спортна половинка“.

Ейса признава, че е много щастлива до българския тенисист и винаги ще бъде до него, независимо дали печели или губи. Гонсалес потвърди, че ще бъде до Григор и по време на Френч Оупън, защото клей сезонът е любимият ѝ.

Феновете вече се питат дали Ейса няма да се появи и в България – на 12 юни Григор Димитров ще играе демонстративен мач с Циципас в София.