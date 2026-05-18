Козлодуй отбелязва 150 години от слизането на Ботевата чета

В Козлодуй започват юбилейните „Ботеви дни“, посветени на 150 години от слизането на Христо Ботев и четата му на Козлодуйския бряг. Програмата включва възпоменателни церемонии, исторически възстановки, концерти, спортни инициативи и туристически походи.

Сред акцентите са възстановката на слизането на Ботевата чета на 27 май, концерт-спектакълът „Апостоли 1876“ на ансамбъл „Чинари“ и 78-ият национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета“.

Кулминацията на честванията ще бъде на 2 юни с поклонение и поднасяне на венци и цветя в памет на Ботев и неговите четници.