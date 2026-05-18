Започва спешна обработка срещу комари

Още в началото на седмицата регионалните здравни инспекции ще започнат организация за извънредна обработка срещу комари извън населените места. Министерството на здравеопазването ще осигури необходимото финансиране.

До кризата се стигна след забавена обществена поръчка и неуспешен опит дейностите да бъдат прехвърлени към Българската агенция по безопасност на храните, която според властите няма достатъчен капацитет да ги изпълнява.

Целта на мерките е да се намали рискът от заболявания, пренасяни чрез комари.