DARA към младите: Мечтайте смело и вярвайте в себе си

След голямата си победа на Евровизия 2026, DARA се прибра в България и беше посрещната като истинска звезда на летище „Васил Левски“.

Стотици фенове с български знамена я аплодираха и я посрещнаха с много емоции, усмивки и викове.

На първата си пресконференция след завръщането от Виена певицата отправи силно послание към младите хора:

„Вярвайте, че можете да постигнете всичко. Мечтайте смело и работете упорито.“

Дара коментира успеха си така: "Току що успяхме да направим нещо много голямо за българската музика и се надявам това за всички да е един урок, че трябва да подкрепяме всички изпълнители и хора, които създават музика и изкуство изобщо в България, защото имаме много талантливи хора, които имат много какво да покажат, но им трябва вашата подкрепа и им трябва вашата любов! За да можем да покорим света! Ние сме изключително талантлив народ, който тепърва ще получава повече и повече внимание! Bangaranga!"

Самолетът с победителката от "Евровизия" DARA беше посрещнат на летището в София с водни салюти.

С победата си DARA донесе огромна радост на българските фенове и записа името си в историята на конкурса.