България с награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

България получи една от специалните награди на „Евровизия 2026“ само часове преди големия финал във Виена. Песента „Bangaranga“ на DARA беше отличена за най-добро артистично изпълнение.

Наградата е част от престижните отличия „Марсел Безансон“, които се връчват всяка година на най-впечатляващите участници в конкурса.

Победителят в категорията се избира от коментаторите на държавите участнички.

Изпълнението на DARA привлече вниманието с модерната сценография, силната хореография и енергичната атмосфера на сцената.