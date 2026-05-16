БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

България с награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Запази
българия награда добро артистично изпълнение bdquoевровизия 2026ldquo
Слушай новината

България получи една от специалните награди на „Евровизия 2026“ само часове преди големия финал във Виена. Песента „Bangaranga“ на DARA беше отличена за най-добро артистично изпълнение.

Наградата е част от престижните отличия „Марсел Безансон“, които се връчват всяка година на най-впечатляващите участници в конкурса.

Победителят в категорията се избира от коментаторите на държавите участнички.

Изпълнението на DARA привлече вниманието с модерната сценография, силната хореография и енергичната атмосфера на сцената.

Последвайте ни

ТОП 24

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
1
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
2
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
4
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
5
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
6
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: У нас

Изложба показва магичния свят на прочутия Мистер Сенко
Изложба показва магичния свят на прочутия Мистер Сенко
Шест нови станции за измерване на замърсяването на въздуха в България Шест нови станции за измерване на замърсяването на въздуха в България
Чете се за: 00:50 мин.
Как премина шоуто на втория полуфинал на „Евровизия“ Как премина шоуто на втория полуфинал на „Евровизия“
Чете се за: 01:47 мин.
DARA и „Bangaranga“ отиват на големия финал на „Евровизия“ DARA и „Bangaranga“ отиват на големия финал на „Евровизия“
Чете се за: 00:37 мин.
Новините 15.05.2026 г. Новините 15.05.2026 г.
Чете се за: 03:00 мин.
Матурите с нови правила: по-малко стрес за учениците Матурите с нови правила: по-малко стрес за учениците
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ