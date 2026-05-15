Изложба показва магичния свят на прочутия Мистер Сенко

Магията на прочутия илюзионист Мистер Сенко оживява в нова изложба в парка около Националния дворец на културата в София. Тя включва плакати от колекцията на журналиста Драгомир Драганов. Днес е и премиерата на филма „Семката“, който разказва за живота на великия фокусник.

Мистер Сенко - българинът превърнал се в легенда на илюзионното изкуство по целия свят. Почетен гражданин на Париж, София и родната Враца, той е създател на собствени авторски илюзии. Сред тях и фокус, при който артистът „маха“ главата си.

Драгомир Драганов, журналист в БНТ: „Тя е вдъхновена от срещата му с един тъмнокож, облечен с бял костюм, и когато в тъмното той го вижда от далеч се стряска, човек без глава. Всъщност повтарял е илюзията на сцената със специфично осветление, махал е специално направена изкуствена глава, отдолу с черна качулка е скрита неговата.“

Изложбата включва 26 плаката, които проследяват кариерата на илюзиониста и е посветена на премиерата на документалния филм „Семката - филм за Мистер Сенко“.

Станислав Тодоров - Роги, режисьор на филма „Семката - филм за Мистер Сенко“: „Показваме един обикновен човек, който се превръща в знаменитост, голяма звезда. Ще видят много любопитни неща около историята на Евстати Христо Карайончев, така се казва всъщност Мистер Сенко, как той от много малко дете остава полусирак и от Враца се премества в София. Започва от момче за всичко в цирка.“ Драгомир Драганов, журналист в БНТ: „Едно бедно момче дошло от Враца, с влак, на който се е качило без билет, се скрива под седалките на цирка на Лазар Добрич, намират го, възлагат му да продава лимонада, остава в цирка, влюбва се в илюзионното изкуство.“

Със своя талант Мистер Сенко завинаги остава в историята на световната магия.