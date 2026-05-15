Шест нови станции за измерване на замърсяването на въздуха в България

Шест нови мобилни станции вече ще мерят замърсяването на въздуха в България, като една от тях остава в Бургас – градът в който хората често подават сигнали за задушливи миризми.

Новата техника ще следи за частици прах, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, озон и сероводород. Данните от измерванията ще бъдат достъпни в реално време чрез мобилно приложение. Системата ще бъде използвана при пожари, аварии и сигнали за замърсяване.

Специалистите уточняват, че миризмите, за които се подават сигнали, не могат да се измерват директно, но станциите ще дават доказателства за влошаване на въздуха и потенциални здравословни ефекти.