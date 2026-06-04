БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Два български университета влязоха сред най-добрите 2000 в света

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Деца
Запази
Два български университета влязоха сред най-добрите 2000 в света
Слушай новината

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет – София намериха място сред най-добрите университети в света според международната класация CWUR Global 2000.

Класацията оценява повече от 21 хиляди висши училища по света, но в крайния списък попадат само 2000 от тях. Сред избраните тази година са и двата български университета.

Софийският университет е класиран на 1089-о място, а Медицинският университет в София заема 1537-а позиция.

Рейтингът сравнява университетите по качеството на обучението, успехите на завършилите студенти, преподавателския състав и научните изследвания.

Любопитното е, че класацията се изготвя чрез независими данни и не използва анкети или информация, предоставена от самите университети.

Попадането в топ 2000 е признание, че българските висши училища успяват да се конкурират с университети от цял свят.

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев и кметът на района бездействат по отношение на незаконния строеж
3
Общинският съветник на Варна Стоян Петков: Три години кметът Коцев...
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край Варна са започнали преди две години
4
Павел Попов: Действията за спиране на незаконното строителство край...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
5
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя се екстрадицията му
6
Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев е задържан в Белград, подготвя...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
5
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: У нас

Първият национален ученически комикс конкурс събра над 700 участници
Първият национален ученически комикс конкурс събра над 700 участници
Започнаха снимките на новия български сериал "Летище" Започнаха снимките на новия български сериал "Летище"
Чете се за: 01:17 мин.
Водолази почистиха морското дъно край остров Света Анастасия Водолази почистиха морското дъно край остров Света Анастасия
Чете се за: 01:02 мин.
Новините 04.06.2026 г. Новините 04.06.2026 г.
Чете се за: 04:32 мин.
Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език Над 500 сигнала за идентични текстове на матурата по български език
Чете се за: 00:55 мин.
Обявиха първото класиране за първокласниците в София Обявиха първото класиране за първокласниците в София
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се предпазим при силна буря?
След смъртоносния инцидент с мълния край Кресна: Как да се...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ) Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:07 мин.
Регионални
Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ) Отново наводнение в дългополското село Медовец (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти Как е задържан бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев и как ще бъде предаден на българските власти
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: 19-годишният Никола...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
"Справедлива стойност": Нов пакет от мерки срещу високите...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Риск за сигурността на Вучич във връзка с напрежението между Сърбия...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Разследване на БНТ и TVR: Превръща ли се Дунав в пластмасова супа?...
Чете се за: 20:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ