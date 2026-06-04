Два български университета влязоха сред най-добрите 2000 в света

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Медицински университет – София намериха място сред най-добрите университети в света според международната класация CWUR Global 2000.

Класацията оценява повече от 21 хиляди висши училища по света, но в крайния списък попадат само 2000 от тях. Сред избраните тази година са и двата български университета.

Софийският университет е класиран на 1089-о място, а Медицинският университет в София заема 1537-а позиция.

Рейтингът сравнява университетите по качеството на обучението, успехите на завършилите студенти, преподавателския състав и научните изследвания.

Любопитното е, че класацията се изготвя чрез независими данни и не използва анкети или информация, предоставена от самите университети.

Попадането в топ 2000 е признание, че българските висши училища успяват да се конкурират с университети от цял свят.