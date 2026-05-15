Как премина шоуто на втория полуфинал на „Евровизия“

DARA излиза под №12 на финала на „Евровизия“ утре. На сайта ни можете да видите подробно правилата за гласуване. БНТ като ексклузивен партньор ни направи съпричастни с грандиозния спектакъл в Виена.

Българската „Bangaranga“ взриви виенската зала „Щадхале“. Изпълнението на DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ и без проблеми се класира напред.

Напред очаквано продължиха и няколко от фаворитите, но най-голям скок в класацията на букмейкърите направи Австралия. Поп рок звездата Делта Гудръм предизвика фурор с представянето на песента си „Затъмнение“, на финала на която се издигна на подиум във въздуха под дъжд от искри.

Напред продължава и датският актьор и певец Сьорен Лунд със своята песен „Преди да си тръгнем“.

Автоматично за финала се класираха домакините от Австрия, със свежия химн за клубната парти култура „Танцшайн“.

Британците с електропоп синтуейв парчето „Айн, цвай, драй“ както и попбаладата на френската изпълнителка Монро. Напред продължи и кипърската песен „Джала“ АТМ както и изпълненията на Албания, Чехия, Малта, Норвегия и Украйна.

На финала няма да липсва и метъл с песента на румънската изпълнителка Александра Капитанеску, чийто текст предизвика полемика в румънските медии преди представянето.

Място на финала не намериха 5 държави Армения, Азербайджан, Латвия, Люксембург и Швейцария.