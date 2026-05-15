Протестът на мотористите в Бургас

Стотици мотористи се включиха в националния протест срещу увеличението на застраховката "Гражданска отговорност" в Бургас.

Протестиращите блокираха първото кръгово кръстовище на изхода на града към АМ "Тракия", като настояват за промени в начина, по който се изчислява самата застраховка.

Според тях в момента цените не отчитат реалния пробег на моторите и нито факта, че голяма част от превозните средства се използват само единствено сезонно. Затова те искат въвеждане на краткосрочни и сезонни полици.

Заради протеста пътуващите използват обходен маршрут през кв. "Сарафово" и Северния обход. Очаква се протестът да продължи до 19:30 часа.

Вижте прякото включване на Елеана Цанова