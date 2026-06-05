След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол

Отново наводнение и в дългополското село Медовец. Проливният дъжд покачи нивото на водата в дерето и тя за втори път тази седмица заля няколко къщи в най-ниската част на селото. Придошлата вода е нанесла щети на домове, дворове и селскостопански постройки. Обявено е частично бедствено положение.

Заради повишаване нивото на водите на язовир „Генерал Колев“ частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Започнало е контролирано изпускане на водата. Пороят е нанесъл щети и на домове и дворове в с.Генерал Колево. Няма бедстващи хора.