На запад валежите спират, в останалата част от страната ще има гръмотевични бури

И в близките часове ще има райони с интензивни гръмотевични бури и градушки. До полунощ валежите в Западна България ще спрат, но в останалата част от страната почти през цялата нощ ще има гръмотевични бури и валежи, които до сутринта ще отслабнат и в повечето райони ще спрат.

Утре ще преобладава слънчево време, но около и след обяд на места отново ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София – около 26°, по Черноморието – между 21° и 24°. Ще духа слаб до умерен източен на морския бряг – югоизточен вятър. След облачното начало на деня, в следобедните часове там ще бъде слънчево. Температурата на морската вода вече е около 20°.

В планините и утре на много места ще има валежи от дъжд и гръмотевици, но главно в следобедните часове. Вятърът ще е умерен, от юг-югоизток.

И на Балканите утре ще има по-малко места с валежи, с по-голяма вероятност в следобедните часове и главно в планинските райони придружени от гръмотевици, а температурите на полуострова ще се повишават.

Продължава захлаждането в Централна Европа, където се очакват повсеместни, в отделни райони интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще вали и в Северна Италия, но до края на деня валежите там ще спрат.

У нас, до края на тази и в началото на новата седмица времето ще се задържи променливо. Сутрин над повечето райони ще бъде слънчево, но в часовете около и след обяд и до полунощ, на много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Остава и опасността от градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 25° и 30°.