От "Спаси София" настояват за законови промени за ограничаване на употребата на дрога, алкохол и вейпове сред младежите

Рекорден брой нови психоактивни вещества, които са леснодосъпни в интернет са залели пазара. Употребата на канабис е изместена от вейпове със синтетични аналози и райски газ, а на мястото на хероина се появи смъртоносният фентанил. Най-малката му жертва е едва на 11 години.

Това е случай, за който не се знае от миналата година. 11-годишно дете в Кюстендил е починало от фентанил. От Националния фокусен център за наркотици към Центъра за обществено здраве припомнят, че само една доза от фентанила може да бъде смъртоносна и обръщат внимание на това, че за много от смъртните случаи свързани с наркотици въобще не се разбира. За миналата година те са 125. Иначе сред младежите в България за последните години употребата на наркотици се увеличила с около 4%. Ако се сравняваме с Европа, с останалата част от Европейския съюз, 24% от европейците заявяват, че поне веднъж са опитали някаква субстанция, като в България този процент е по-малък – 14%. От "Спаси София" пък настояват лесният достъп на младежите до наркотици, алкохол и никотинови изделия да бъде прекъснат.

През миналата година са регистрирани рекорден брой нови психоактивни вещества, които са леснодостъпни в интернет. Употребата на канабис е изместена от вейпове със синтетични аналози и райски газ. На мястото на хероина в днешно време се появи смъртоносния фентанил. Най-малката му жертва е едва на 11 години.

Случаят е от миналата година в Кюстендил. 11-годишно дете е починало от фентанил. От Националния център по обществено здраве припомнят, че много от случаите на смърт от наркотици не стават достояние на медиите. Те са 125 за миналата година.

Иначе за последните години употребата на наркотици сред младежите се е увеличила с около 4 %.

Ако се сравняваме с Европа, там около 24 % заявяват, че поне веднъж са употребявали някакво вещество, като този процент у нас е по - нисък - около близо 14%.

Лесният достъп на младежите до наркотици, алкохол и никотинови изделия трябва да бъде ограничен, настояват от "Спаси София".

За да се спре епидемията сред младите е необходим координиран подход и пакет от законодателни промени . "Спаси София" сигнализират за липса на контрол при продажбата на наркотици, алкохол и цигари на непълнолетни. И показват колко е лесно да се снабдиш с каквото искаш в Телеграм.

Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София": Ултра гъста смола, брутален ефект, не е за всеки , това са чатове в които присъстват 10-11-12-13 годишни деца. Чатове, в които тези деца, само написвайки, искат от вкус банан и вкус ягода, да получат, когато искат каквото искат."

Нови психоактивни вещества се появяват постоянно. Канабиноид HHC вече е заместен от подобен, който още не е вкаран в забранителния списък и се предлага в интернет. Министерството на здравеопазването трябва да внесе списък с всички нови дизайнерски наркотици, за да може да бъдат контролирани. От "Спаси София" настояват да се затегне и контрола за продажба на алкохол на непълнолетни.

Борис Бонев, общински съветник от "Спаси София": "Установихме, че за последните 5 години няма нито един установен случай на незаконна продажба, които да са довели до санкция."

Наркотиците обаче се преследват, за сравнение през 1990 арестувани и осъдени за наркотици за 3-ма, а сега - само при последната акция на МВР от средата на май - са арестувани над 400 души. Сайтовете в който се предлагаха флакони с райски газ масово за свалени.

Александър Панайотов, началник на отдел "Фокусен център по наркотици и наркомании", НЦОЗ: "От полицията казват, че когато има употреба, ще има и предлагане, но ние от Министерството на здравеопазването казваме - когато има предлагане ще има и употреба. От новото правителство виждаме една доста активна позиция по отношение на наркотиците, което за нас е положително."

През последните седмици от МВР хванаха килограми различни опасни вещества. От началото на годината заловеното количество с фентанил е рекордно -3 килограма.

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